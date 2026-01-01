Оповещения от Киноафиши
Микела Кваттрочокке
Michela Quattrociocche
Микела Кваттрочокке
Микела Кваттрочокке
Michela Quattrociocche
Дата рождения
3 декабря 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Прости за любовь
(2008)
6.4
Прости, хочу на тебе жениться
(2010)
4.2
Авантюристки
(2020)
Фильмография Микела Кваттрочокке
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2020
2010
2008
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
4.2
Авантюристки
Burraco fatale
комедия, мелодрама
2020, Италия / Марокко
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Прости, хочу на тебе жениться
Scusa ma ti voglio sposare
драма, мелодрама, комедия
2010, Италия
Смотреть трейлер
6.9
Прости за любовь
Scusa ma ti chiamo amore
мелодрама
2008, Италия
Смотреть трейлер
