Микела Кваттрочокке Michela Quattrociocche
Киноафиша Персоны Микела Кваттрочокке

Микела Кваттрочокке

Michela Quattrociocche

Дата рождения
3 декабря 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Прости за любовь 6.9
Прости за любовь (2008)
Прости, хочу на тебе жениться 6.4
Прости, хочу на тебе жениться (2010)
Авантюристки 4.2
Авантюристки (2020)

Фильмография Микела Кваттрочокке

Жанр
Год
Авантюристки 4.2
Авантюристки Burraco fatale
комедия, мелодрама 2020, Италия / Марокко
Смотреть трейлер Рецензия
Прости, хочу на тебе жениться 6.4
Прости, хочу на тебе жениться Scusa ma ti voglio sposare
драма, мелодрама, комедия 2010, Италия
Смотреть трейлер
Прости за любовь 6.9
Прости за любовь Scusa ma ti chiamo amore
мелодрама 2008, Италия
Смотреть трейлер
