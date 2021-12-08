«Женщины в черном»: Рецензия Киноафиши

Санни (Изабелла Видович) приезжает на историческую родину своего жениха на Балканах из-за свадьбы. После прекрасно прошедшей церемонии она узнает, что его семья наследует давней ведовской традиции, из-за которой женщины в этом роду наделены сверхъестественными способностями, а милые родственницы жениха не такие уж невинные. Впрочем, и у самой героини есть секреты. Санни совершает нечто ужасное, что может угрожать всей семье.

«Женщины в черном» - первый большой проект Элижабеты Видович, ранее занимавшейся продюсированием фильмов со своей компанией Almost Normal. Видович для работы с этой картиной подключила своего частого соавтора Кэтрин Мишель, а в одной из главных ролей сняла свою дочь Изабеллу. Впрочем, далеко не Санни захватывает основное зрительское внимание, ее роль занятна, не лишена тайны, но явно уступает главной звезде картины – Янси Батлер. Сейчас ее имя мало кому знакомо, но если вы покажете ее фото своему папе или любому условному представителю поколения VHS, то есть вероятность, что он вспомнит первый голливудский фильм Джона Ву «Трудная мишень», где Батлер вместе Ван Даммом наводила порядок в провинциальном американском городке. Янси играет главу большой семьи эмигрантов (в оригинале из Хорватии, в дубляже – из Трансильвании), очень заботящуюся о своих близких, но не всегда гуманными методами.

Женщины в черном

Этот фильм уместнее назвать не хоррором, а скорее мистическим триллером. Да, режиссеры используют знакомый каждому поклоннику жанра ужасов инструментарий вроде скримеров, но применяют их не очень навязчиво. А вот количество разного рода мистических загадок и разночтений в интерпретации древних проклятий в фильме вполне хватает. Это не самое амбициозное кино, но вполне выполняющее базовую функцию – пощекотать нервы подготовленному зрителю.

«Женщины в черном» лишены частой болезни современных ужасов, не имеющих большого бюджета. Часто подобные картины не содержат в себе сюжета на полный метр, но это не тот случай. Наоборот, привычного для жара лаконичного хронометража не хватает, чтобы прояснить все нюансы в картине – слишком уж много здесь действующих лиц, и не все мотивации раскрыты. Впрочем, определенной законченностью картина обладает, поэтому даже при отсутствии потенциальных сиквелов (как положено, сюжет позволяет) история не оставляет в недоумении.

Женщины в черном

В общем и целом, «Женщины в черном» – это занятное кино, которое обладает уникальным балканским колоритом и может увлечь зрителя, настроенного на традиционный, но увлекательно снятый фильм ужасов.