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Мираж Грбич
Miraj Grbić
Киноафиша
Персоны
Мираж Грбич
Мираж Грбич
Miraj Grbić
Дата рождения
17 июля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Путь Халимы
(2012)
5.4
Импульс
(2023)
3.9
Женщины в черном
(2021)
Фильмография Мираж Грбич
5.4
Импульс
Impulse
триллер
2023, США
3.9
Женщины в черном
The Accursed
ужасы
2021, США
Рецензия
8
Путь Халимы
Halimin put
драма
2012, Хорватия / Словения / Босния и Герцеговина
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