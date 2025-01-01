Меню
Награды и номинации фильма Быть Рикардо 2021

Оскар 2022 Оскар 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
