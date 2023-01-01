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Быть Рикардо Быть Рикардо
Киноафиша Фильмы Быть Рикардо Быть Рикардо, 2021: актеры и роли
Being the Ricardos Быть Рикардо 2021 / США
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Быть Рикардо, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аарон Соркин Аарон Соркин Aaron Sorkin
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Дж.К. Симмонс Дж.К. Симмонс J.K. Simmons Нина Арианда Нина Арианда Nina Arianda Джон Рубинстайн John Rubinstein Алиа Шокат Алиа Шокат Alia Shawkat Джейк Лэси Джейк Лэси Jake Lacy Тони Хейл Тони Хейл Tony Hale Линда Лавин Linda Lavin Ронни Кокс Ronny Cox
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