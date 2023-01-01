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Быть Рикардо
Быть Рикардо, 2021: актеры и роли
Being the Ricardos
Быть Рикардо
2021 / США
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6.6
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Быть Рикардо, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Аарон Соркин
Aaron Sorkin
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Нина Арианда
Nina Arianda
Джон Рубинстайн
John Rubinstein
Алиа Шокат
Alia Shawkat
Джейк Лэси
Jake Lacy
Тони Хейл
Tony Hale
Линда Лавин
Linda Lavin
Ронни Кокс
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