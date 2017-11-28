Дилан Томас. Любовник и поэт, 2017

Кинокартина об одном из ярчайших поэтов XX века, стихи которого повлияли на культуру всего мира. Дилан Томас отличался от коллег яркой манерой исполнения, за счет чего каждое его выступление превращалось в событие, а сам он был настоящей звездой. Однако в драме Стивена Бернштейна затрагивается поздний период карьеры Томаса, когда дела его шли плачевно, а творчество больше не приносило былого удовлетворения.
Завораживающий визуальный ряд, переходящий от насыщенного к черно-белому, отражая внутренний мир героя.
Блистательная актерская работа Риса Иванса, игра которого не оставит зрителя равнодушным. Кроме того, в этой малобюджетной авторской картине снялся легендарный Джон Малкович («Воздушная тюрьма», «Новый Папа»), также выступивший продюсером. Он воплотил роль доктора Фелтона, биографа Дилана Томаса.
Фильм не только скрасит вечер, но и подтолкнет к знакомству со стихотворениями, запавшими в душу миллионам читателей со всего света. Шедевры валлийца наполнены красочными, подчас фантастическими образами, тогда как источниками вдохновения были фольклор, мифология и воспоминания из детства о жизни в деревне.
Точное воссоздание на экране атмосферы США начала 50-х, когда поэт гастролировал по стране.
Сюжет основан на фактах жизни поэта Дилана Томаса. Поклонники кино могли услышать его знаменитый стих «И безвластна смерть остаётся» в кинокартине Стивена Содерберга «Солярис» и «Не уходи безропотно во тьму» в «Интерстелларе» Кристофера Нолана, тогда как по мотивам прозы Томаса «Доктор и дьявол» в 1985 году был снят одноименный фильм с Тимоти Далтоном в главной роли.
Поэт славился своей изрядной любовью к алкоголю. В частности, вот одна из его легендарных фраз: «Как-то раз я выпил восемнадцать стаканов неразбавленного виски. Кажется, это рекорд». Дилан Томас умер 3 ноября 1953 года в возрасте 39 лет во время очередной попойки в баре. Причиной врачи назвали пневмонию, дополненную повышенным давлением в головном мозге и болезнью печени.
Сценаристом и постановщиком байопика выступил Стивен Бернштейн, наиболее известный по операторской работе в лентах «Монстр» (2003), «Шалун» (2006) и «Очень страшное кино 2» (2001). Это его второй фильм в качестве режиссера после драмы «Расшифровка Энни Паркер» (2013). За камерой между тем встал дебютант Антал Штайнбах.
Роль поэта исполнил голливудский актер британского происхождения Рис Иванс, которому на тот момент было свыше 50 лет. За его плечами хиты «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), «Аноним» (2011), «Господин Никто» (2009), «Рок-волна» (2009) и другие.
Дилан Томас был не просто поэтом, он был рок-звездой от поэзии. Он собирал полные залы и путешествовал, проводя многодневные туры. Его творчеству характерны яркие, подчас фантастические образы. Важным источником его вдохновения были валлийский фольклор и мифология, детские впечатления от жизни в небольшом селе.