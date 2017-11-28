Дилан Томас. Любовник и поэт, 2017

Кинокартина об одном из ярчайших поэтов XX века, стихи которого повлияли на культуру всего мира. Дилан Томас отличался от коллег яркой манерой исполнения, за счет чего каждое его выступление превращалось в событие, а сам он был настоящей звездой. Однако в драме Стивена Бернштейна затрагивается поздний период карьеры Томаса, когда дела его шли плачевно, а творчество больше не приносило былого удовлетворения.

Завораживающий визуальный ряд, переходящий от насыщенного к черно-белому, отражая внутренний мир героя.

Блистательная актерская работа Риса Иванса, игра которого не оставит зрителя равнодушным. Кроме того, в этой малобюджетной авторской картине снялся легендарный Джон Малкович («Воздушная тюрьма», «Новый Папа»), также выступивший продюсером. Он воплотил роль доктора Фелтона, биографа Дилана Томаса.

Фильм не только скрасит вечер, но и подтолкнет к знакомству со стихотворениями, запавшими в душу миллионам читателей со всего света. Шедевры валлийца наполнены красочными, подчас фантастическими образами, тогда как источниками вдохновения были фольклор, мифология и воспоминания из детства о жизни в деревне.

Точное воссоздание на экране атмосферы США начала 50-х, когда поэт гастролировал по стране.