Гипосомния, 2020

На первый взгляд, Хаген (Мориц Бляйбтрой) – обычный мужчина средних лет. Но его мучают нарушения сна: он с трудом отличает реальность от фантазий. Герой может среди ночи внезапно проснуться, лишенный всяких ориентиров. Он страдает гипосомнией – яркими сновидениями, которые мешают ему успокоиться и забирают все силы. Это недомогание обременяет не только его, ведь от последствий бессонницы героя мучается и его жена, дерматолог Каролина (Надя Уль). Она уже давно просит его пройти обследование в лаборатории сна. Но Хаген, который работает в службе безопасности большого супермаркета, не верит, что найдет там решение своих проблем.

Однажды в рабочую смену на мониторе камеры наблюдения он обнаруживает человека, которого знает по своим снам, – Нико (Яннис Невёнер). Это молодой человек, ищущий свой путь в жизни и вовлеченный в криминальный бизнес благодаря брату Дэну (Марк Хоземанн). Вскоре герой снова мучается беспокойным сном. Ему снится Каролина, которая встречает того самого мелкого преступника на своей практике и у них завязывается бурный роман. Возможно ли, что у жены Хагена правда отношения на стороне? Сейчас брак супругов и так уже переживает кризис. Но опасные фантазии героя могут привести к большему обострению. Ведь когда Хаген просыпается, его кошмары, кажется, остаются в реальности. Неспособный больше разделять свою настоящую жизнь и воображение, он начинает терять контроль, что может плохо закончится, если игра с двойниками и бесконечные подозрения не прекратятся. Сможет ли герой вырваться из этой, казалось бы, безвыходной ситуации?