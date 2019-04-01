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Гипосомния Гипосомния
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Cortex

Гипосомния, 2020

2020 / Германия
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Немецкий триллер о проблемах со сном
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Причины посмотреть Факты О фильме

На первый взгляд, Хаген (Мориц Бляйбтрой) – обычный мужчина средних лет. Но его мучают нарушения сна: он с трудом отличает реальность от фантазий. Герой может среди ночи внезапно проснуться, лишенный всяких ориентиров. Он страдает гипосомнией – яркими сновидениями, которые мешают ему успокоиться и забирают все силы. Это недомогание обременяет не только его, ведь от последствий бессонницы героя мучается и его жена, дерматолог Каролина (Надя Уль). Она уже давно просит его пройти обследование в лаборатории сна. Но Хаген, который работает в службе безопасности большого супермаркета, не верит, что найдет там решение своих проблем.

Однажды в рабочую смену на мониторе камеры наблюдения он обнаруживает человека, которого знает по своим снам, – Нико (Яннис Невёнер). Это молодой человек, ищущий свой путь в жизни и вовлеченный в криминальный бизнес благодаря брату Дэну (Марк Хоземанн). Вскоре герой снова мучается беспокойным сном. Ему снится Каролина, которая встречает того самого мелкого преступника на своей практике и у них завязывается бурный роман. Возможно ли, что у жены Хагена правда отношения на стороне? Сейчас брак супругов и так уже переживает кризис. Но опасные фантазии героя могут привести к большему обострению. Ведь когда Хаген просыпается, его кошмары, кажется, остаются в реальности. Неспособный больше разделять свою настоящую жизнь и воображение, он начинает терять контроль, что может плохо закончится, если игра с двойниками и бесконечные подозрения не прекратятся. Сможет ли герой вырваться из этой, казалось бы, безвыходной ситуации? 

 

«Гипосомния» – это режиссерский дебют популярного немецкого актера Морица Бляйбтроя, лауреата «Серебряного Медведя» за лучшую мужскую роль в киноленте «Элементарные частицы» на Берлинском кинофестивале в 2006 году. Он известен благодаря своим актерским работам в таких картинах, как «Достучаться до небес», «Солино», «Эксперимент», «Беги, Лола, беги». Бляйбтрой сам написал сценарий к своему фильму и сыграл в нем главную роль. Он также выступил одним из продюсеров картины.

Изначально не планировалось, что Мориц Бляйбтрой сам сыграет роль Хагена.

Фильм был вдохновлен работами режиссеров Кристофера Нолана, Дэвида Линча и Николаса Виндинга Рефна. Он так же, как и картины этих кинематографистов, напоминает запутанную головоломку между реальностью и сном. «Гипосомния» содержит отсылки к кинофильмам этих авторов. Например, во время диалога Нико с фармацевтом есть очевидная пасхалка к фильму «Начало» Кристофера Нолана. Также критики отмечают параллели с картинами «Шоссе в никуда» Линча, «Страх Икс» Рефна и «Помни» Нолана.

Съемочный процесс проходил в двух городах – Гамбурге и Берлине.

Премьера картины «Гипосомния» прошла на Гамбургском кинофестивале 25 сентября 2020 года. Также фильм показывали на Цюрихском кинофестивале 26 сентября 2020 года.

Роль Каролины, жены главного героя, сыграла актриса Надя Уль, обладательница «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль в фильме «Легенды Риты», а роль Нико досталась актеру Яннису Нивёнеру, лауреату премии Shooting Stars Award Берлинского кинофестиваля.

Хаген работает охранником в магазине. Его задача – внимательно вглядываться в покупателей, ища потенциальных воров. В последнее время его внимание всё чаще привлекает подозрительный парень, который ведёт себя как вор, и эта ситуация беспокоит Хагена. Но куда больше его беспокоит бессонница, причём довольно странная – ночами он не может уснуть, но иногда ненадолго отключается средь бела дня. В таких условиях тяжело поддерживать нормальные отношения с женой, а на работе вообще начинает твориться что-то непонятное.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 25 марта 2021
Премьера онлайн 1 апреля 2019
Премьера в мире 1 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
В ролях
Анна Бедерке
Анна Бедерке
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Марк Хоземанн
Марк Хоземанн
Мартин Клемпнов
Мартин Клемпнов
Эмили Куше
Эмили Куше
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гипосомния 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Если вы соскучились по проходному европейскому кино, то дебютная картина немецкого актера Морица Бляйбтроя, лауреата «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль в фильме «Элементарные частицы», поможет вам скоротать время и посмотреть на другой национальный кинематограф. Тем более тематически его работа отлично говорит на языке современности и использует сновидения вместо пунктуации. Вот только есть ли еще что-то в «Гипосомнии», помимо простых…
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