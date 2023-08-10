Питер Перг (Муратан Муслу) возвращается с отрядом бойцов в родную Вену. Позади Первая мировая война, которая унесла миллионы жизней с обеих сторон баррикад, а также изменила до неузнаваемости родину героя. Австро-Венгерской империи больше нет, а новое государство едва встает с колен и формирует обновленные принципы мироустройства. Несколько лет Перг исправно писал письма жене (Мириам Фонтейн), но за последние годы от него не приходило ни весточки — герой оказался в военном…
Почти всё снято на фоне зелёного экрана и это постоянно ощущается, что придаёт фильму такую атмосферу спектакля, только не как в Догвилле, а иначе. И по этому интересно именно смотреть, а не фоном воспринимать. Т.е. там стилистика прикольная после военная. Всё кривое и в неправильной перспективе. И весь фильм голландским ракурсом (не путать со штурвалом) снят.
Конва то простая - австрийский военный после первой мировой возвращается с поражением домой. И там становится следователем. А вот как там что происходит, заслуживает внимание. Лично мне очень понравилось и удовольствие я получил. Хотя это вроде триллер.
Смотреть можно смело, но внимательно :)
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