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Питер Перг (Муратан Муслу) возвращается с отрядом бойцов в родную Вену. Позади Первая мировая война, которая унесла миллионы жизней с обеих сторон баррикад, а также изменила до неузнаваемости родину героя. Австро-Венгерской империи больше нет, а новое государство едва встает с колен и формирует обновленные принципы мироустройства. Несколько лет Перг исправно писал письма жене (Мириам Фонтейн), но за последние годы от него не приходило ни весточки — герой оказался в военном…