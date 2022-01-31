«Хинтерленд: город грехов»: Рецензия Киноафиши

Питер Перг (Муратан Муслу) возвращается с отрядом бойцов в родную Вену. Позади Первая мировая война, которая унесла миллионы жизней с обеих сторон баррикад, а также изменила до неузнаваемости родину героя. Австро-Венгерской империи больше нет, а новое государство едва встает с колен и формирует обновленные принципы мироустройства. Несколько лет Перг исправно писал письма жене (Мириам Фонтейн), но за последние годы от него не приходило ни весточки — герой оказался в военном плену.

Освободившись из заточения, Питер пытается добраться до семьи. Но, по приглашению давнего соратника, детектива Пола Северина (Макс фон Гробен), оказывается втянут в расследование серийных убийств. Еще до войны Перг был знаменитым в Вене детективом. Благодаря его профессиональному чутью, удалось сохранить десятки жизней горожан, а также посадить за решетку немало преступников. Былая слава дает о себе знать, когда перед Питером оказывается, возможно, самое сложное дело в его карьере. Таинственный убийца отправляет на тот свет его однополчан (все жертвы — военные, служившие плечом к плечу с Пергом).

«Хинтерленд: город грехов» (в оригинале просто Hinterland, дословно «в глубоком тылу») — последний на сегодняшний день игровой фильм оскароносного австрийского режиссера Штефана Рузовицки. Как ни удивительно, 60-летнего уроженца Вены российская аудитория знает относительно хорошо. Пожалуй, самые именитые его работы — «Черный дрозд» с Оливией Уайлд и Чарли Ханнемом, а также «Фальшивомонетчики» с Аугустом Дилем — выходили в отечественный прокат. Тем примечательнее, что российские дистрибьюторы за годы работы Рузовицки отмечают положительную тенденцию зрительского потенциала его картин.

Хинтерленд: город грехов

«Хинтерленд» в этом смысле — не исключение, а подтверждение тренда. В «Фальшивомонетчиках» Штефан погружал зрителя в Берлин середины 30-х, в «Хинтерленде» мы отправляемся в Вену 20-х, с ее причудливыми, на первый взгляд, экстерьерами. Мировая премьера картины состоялась на фестивале в Локарно — смотре, который отличается относительно радикальным подходом к отбору проектов. Тем не менее стоит отбросить стереотипы, новый фильм Рузовицки — чистое зрительское кино без каких-либо заскоков в абстрактную субъективщину, свойственную некоторым авторским работам.

В то же время сказать, что у проекта нет режиссерского видения, также будет ошибкой. Австрийский постановщик старательно маневрирует где-то посередине: несомненно, кино для него – акт искусного творения, а история фильма — драматургически наполненный сосуд. Грубо говоря, стакан «Хинтерленда» одновременно и наполовину полон, и местами выделяется в замшелой посудной лавке. На этой шаткой, но все-таки сбалансированной внешней гармонии обосновался главный герой, хмурый и брутальный Питер Перг — герой с темным прошлым, но светлыми намерениями (его секреты проявят себя в самый неподходящий момент).

Для отображения Вены 20-х годов Штефан Рузовицки выбрал, вероятно, самый тривиальный для австрийца ход. Режиссер следует эстетике немецкого экспрессионизма. Направление торжествовало в те годы в визуальном искусстве разной формации, в том числе в кинематографе. Как и в главных образцах кинокартин того времени — «Кабинете доктора Калигари» и, скажем, «Носферату» — декорации окружающего пространства максимально далеки от реализма.

Линии домов, балконов, коридоров, стен и дверей максимально изогнуты и направлены в разные стороны. Наблюдая такое на экране в первые 10-20 минут, зрителю придется свыкнуться с искаженным восприятием действительности, принять правила игры. Подобная эстетика и, в частности, возврат к ней спустя десятилетия — далеко не редкость. Например, своеобразные реверансы немецкому экспрессионизму можно отметить в картинах Тима Бертона, а в середине XX века к нему в своих фильмах отсылали и Альфред Хичкок, и Орсон Уэллс.

Хинтерленд: город грехов

Автор не сильно погружает нас во внутренние перипетии жизни Вены 20-х годов. Хотя вскользь просвечивает отношение к свободе творчества и движению за права человека, мы все-таки наблюдаем на первом плане развитие криминального детектива. Слабым компонентом картины становится нелепая романтическая линия. В середине фильма Перг, потерявший доверие полиции, объединяется с судмедэкспертом, доктором Терезой Кернер (Лив Лиза Фрис). Та, буквально после нескольких совместных сцен с Пергом, начинает испытывать к бравому герою романтические интенции, которые не получают должной обратной связи. Ближе к финалу эти отношения остаются брошены на обочине сценария и не доведены до конца.

Одним из главных достоинств «Хинтерленда» становится основная интрига, связанная с раскрытием личности. Подозрения сплошь и рядом падают то на одного сослуживца Питера, то на другого. Некоторые вынужденно подходят к «краю пропасти». В таких эпизодах Рузовицки напоминает зрителю, что общество едва ли оправилось от военных действий: женщины потеряли кормильцев, те немногие из мужчин, которым посчастливилось вернуться домой, страдают от недуга, который через некоторое время обозначат в медицине как ПТСР.

«Хинтерленд» — увлекательный триллер, который способен удерживать интерес зрителя удачным сочетанием сразу нескольких компонентов. Это и гнетущая, мрачная атмосфера, и мощные актерские отыгрыши, и по-настоящему интригующая развязка, поднимающая драматические ставки в геометрической прогрессии. Пока в России готовят очередной ответ мировым хитам, вроде «Карточного домика», «Настоящего детектива» или «Тьмы», в Европе неторопливо снимают захватывающие фильмы, основанные в первую очередь на цепляющем сюжете с национальным колоритом и изобретательной визуальной эстетикой.