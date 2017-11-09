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Мой брат Симпель
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Simpel

Мой брат Симпель, 2017

2017 / Германия
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Бен и Барнабис, которого все родные давно зовут Симпель, – родные братья. Тяжело заболев, умирает их мать, и это грозит обернуться катастрофой для Бена: у него хотят отнять брата. С самого рождения Симпель, получивший родовую травму, отставал в развитии и даже теперь, когда ему под двадцать, ведет себя словно ребенок. Несмотря на это, Бен обожает Симпеля, он уже долгие годы ухаживает за ним и готов делать это и дальше. Но ему не доверяют опеку над братом. Социальная служба прибывает, чтобы забрать Симпеля в интернат, но Бен не может вынести сцены расставания. Он захватывает полицейскую машину и удирает на ней вместе с Симпелем. Его цель – Гамбург, где живёт их отец, бросивший давным-давно семью. Почему-то Бен уверен, что отец согласится оформить опеку над Симпелем…

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 9 ноября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Маркус Голлер
В ролях
Давид Кросс
Давид Кросс
Фредерик Лау
Фредерик Лау
Эмилия Шюле
Дэвид Штризов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой брат Симпель 1 постер
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