Мой брат Симпель, 2017

Бен и Барнабис, которого все родные давно зовут Симпель, – родные братья. Тяжело заболев, умирает их мать, и это грозит обернуться катастрофой для Бена: у него хотят отнять брата. С самого рождения Симпель, получивший родовую травму, отставал в развитии и даже теперь, когда ему под двадцать, ведет себя словно ребенок. Несмотря на это, Бен обожает Симпеля, он уже долгие годы ухаживает за ним и готов делать это и дальше. Но ему не доверяют опеку над братом. Социальная служба прибывает, чтобы забрать Симпеля в интернат, но Бен не может вынести сцены расставания. Он захватывает полицейскую машину и удирает на ней вместе с Симпелем. Его цель – Гамбург, где живёт их отец, бросивший давным-давно семью. Почему-то Бен уверен, что отец согласится оформить опеку над Симпелем…