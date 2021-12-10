«Непрощенная»: Рецензия Киноафиши

Рут Слейтер (Сандра Буллок) вот-вот покинет тюремные застенки. Женщина была осуждена за убийство шерифа и получила большой срок — 20 лет. Детали этого преступления станут известны зрителю позднее, но в начале фильма важно понимать, что Слейтер сделала это непредумышленно — они с младшей сестрой Кэтти остались одни (мать умерла во время родов, отец ушел из жизни), социальная служба намеревалась разлучить сестер.

Шли годы. Пока Рут пребывала в заключении, уже повзрослевшая Кэтрин (Эшлинг Франчози) воспитывалась в приемной семье. Из-за того трагического происшествия девочка напрочь забыла даже образ сестры и какие-либо воспоминания о своем детстве. В старый дом семьи Слейтер заселились новые жильцы, семейство Инграм — Лиз (Виола Дэвис) и Джон (Винсент Д’Онофрио). Рут знакомится с ними и просит у Джона помощи. Дело в том, что она 20 лет писала сестре письма, но не получила ни одного ответа и даже не знает, жива ли она и все ли с ней в порядке (такая она, тайна усыновления).

«Непрощенная» — полнометражная адаптация одноименного британского мини-сериала из 2000-х. В целом, режиссер наследует изложенному там сеттингу, заменив главных актеров на звезд Голливуда и чуть подрезав детали. В центре внимания обновленной ленты (и буквально, и фигурально) – Сандра Буллок; кажется, актриса взяла очередную актерскую «высоту», выдав по-настоящему сильный и сложный характер на экране. Рут Слейтер возвращается в общество, «потеряв» половину жизни из-за преступления особой тяжести. С первых минут становится понятно, что социум не сильно изменился за прошедшее время — немотивированная агрессия и непринятие остаются его главным средством «защиты».

Непрощенная

Нора Финшелдт берется за проект с известной историей, стараясь не испортить его «фасад». Режиссер старательно обходит острые углы, грамотно балансируя между жанрами и драматично-детективной эстетикой. «Непрощенная», к сожалению, с самого начала страдает от хаотичного повествования, обусловленного не вполне оправданной тактикой «нервного» монтажа. Зритель понимает, что в прошлом главной героини скрывается некая тайна, и наблюдает за чередой обрывочных (буквально по несколько секунд) кадров, представляющих тот самый инцидент. Но разобраться, что в нем все-таки произошло, невозможно — это пазл, где перманентно недостает определенных деталей (до ключевого в сюжете момента).

На фоне Сандры Буллок, которая 80% хронометража или пишет письма, или многозначительно молчит, или смотрит щенячьим взглядом на собеседника, удивительно органично выглядят актеры второго плана. Виола Дэвис (недавно вышедшая из образа Аманды Уоллер киновселенной DC) и Винсент Д’Онофрио (знаменитый Кингпин киновселенной Marvel) играют семейную пару, которая въезжает в старый дом, где жили Слейтеры. Есть в этом некоторая ирония для мира кино; не только в таком абсурдном пересечении, но и в симбиозе противоположных характеров, на почве которого в паре возникают конфликты.

Небольшую, но довольно трогательную роль исполняет Джон Бернтал (опять же, Каратель из телевселенной Netflix, объявленной боссами MCU неканоничной). Его герой Блэйк, коллега Рут по работе на рыбном конвейере, – тоже бывший заключенный. Де-юре им обоим нельзя контактировать с людьми, имеющими криминальное прошлое. Де-факто их явно тянет друг к другу — по крайней мере, Блэйк проявляет искреннюю заботу о девушке, стараясь не задавать лишних вопросов, но определенно чувствуя, что той необходима хорошая компания.

Непрощенная

«Непрощенная», как и британский мини-сериал, поднимает важную, но довольно трудную для адекватной репрезентации тему адаптации бывших заключенных к нормальной жизни. Параллельно возникает вопрос, кого действительно нужно адаптировать — человека, который в тюрьме освоил абсолютно новую профессию и готов делать социум лучше, применяя ее на практике, или окружение, по-прежнему показывающее «зубы» людям, отсидевшим срок, но вышедшим на волю. Тут же возникает вопрос и о восприятии справедливости системы исполнения наказаний, и о мести, которая может стать «орудием истинного возмездия».

И, конечно, фильм говорит со зрителем о личном и общественном. На одной чаше весов персональное стремление Рут воссоединиться с сестрой, для которой несколько лет она выполняла функцию матери. На другой — будущая жизнь девушки, которая делает свои первые успехи в старшей школе, а вытесненные воспоминания о трагическом происшествии 20-летней давности могут всему этому помешать. Грубо говоря, драматичное искупление сталкивается с коллективным решением о жизни во лжи. И никто на самом деле не знает, что из этого «лучше» или «правильно». Финшелдт, насколько это возможно в предложенных обстоятельствах, максимально размывает границы привычных нам терминов (как это, собственно, и происходит в реальном мире, пропитанном серой моралью).

Если закрыть глаза на неадекватный монтаж и преступно маленькое количество диалогов Сандры Буллок, не позволяющее актрисе раскрыть драматический потенциал роли, «Непрощенная» — это своеобразное, но мощное кино о том, как оставаться сильным, когда все не так и все не то. Тот случай, когда новинка на стриминге вполне может посоревноваться с уровнем драматичного психологизма, представленным в картинах на мировых кинофестивалях.