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TheatreHD: Дядя Ваня
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Uncle Vanya

TheatreHD: Дядя Ваня, 2020

2020 / Великобритания
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О фильме

Превосходные британские актеры, тончайшие переливы чувств, мастерское превращение сценического действия в экранное – всё это отличает первый спектакль, снятый в посткарантинной Великобритании для показа в кинотеатрах.«Сценам из деревенской жизни» – такой подзаголовок Чехов дал своей печальной комедии – больше ста лет, однако пьеса по-прежнему остаётся одной из самых востребованных во всём театральном мире.Не удивительно: в истории дяди Вани – Ивана Петровича Войницкого, скромно живущего в усадьбе покойной сестры – есть все слагаемые пронзительной драмы. И трагически безответная любовь: дяди Вани – к красавице Елене Андреевне, новой жене зятя – профессора Серебрякова, племянницы Сони – к доктору Астрову. И сжигающая изнутри ревность Вани к снобу, выскочке и успешному бездарю Серебрякову. И безбрежная грусть о скоротечности жизни. И нежный юмор. Да, впрочем, чего только у Чехова нет – настоящая энциклопедия не деревенской, но универсальной человеческой жизни.Новый спектакль поставлен Иэном Риксоном по тексту, адаптированному отличным ирландским режиссёром и драматургом, лауреатом премии Оливье Конором Макферсоном, с чутким вниманием к первоисточнику и замечательной лёгкостью. Театр Гарольда Пинтера в Вест-Энде, где шёл спектакль, до 2011-го года назывался Театром Комедии – и Риксон прекрасно транслирует особый трагедийный комизм Чехова. На сцене собран великолепный актёрский ансамбль.В заглавной роли – характерный актер Тоби Джонс – смешной, странный, способный быть и очаровательным, и отталкивающим; на его счету больше ста киноролей, он востребован и Голливудом, и независимым авторским кинематографом; среди недавних появлений Джонса на экране – «Первая корова» и «Мой создатель». Ричард Армитидж, известный по кинотрилогии Питера Джексона «Хоббит» и сериалам «Север и Юг» и «Робин Гуд», играет Астрова, а Роджер Аллам – Серебрякова. Роль Елены Андреевны отдана новой приме британской сцены Розалинд Элиазар, Соню играет звезда сериала «Половое воспитание» Эми Лу Вуд – и эта работа стала для Вуд абсолютным прорывом.

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Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Иэн Риксон
В ролях
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Розалинд Элизар
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу Вуд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Дядя Ваня 1 постер
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