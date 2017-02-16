TheatreHD: Святая Иоанна, 2016

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о выходе в прокат О фильме Классическая пьеса Бернарда Шоу о простой девушке, чьи действия смогли переломить ход войны в пользу французов. Жанна Д’Арк — дочь, крестьянка, патриотка, солдат, советник, радикал, предводитель, победитель, святая, мученица, женщина. Первая стихийная протестантка и последовательница национализма, а значит — опасная и для уклада феодального общества средневековой Франции, и для католической церкви. Титульную роль в наэлектризованной постановке Джози Рурк («Опасные связи», «Кориолан») исполняет Джемма Артертон. Развернуть 7.2 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 4 часа 0 минут Год выпуска 2016 Премьера в мире 16 февраля 2017 Возраст 16+ Режиссер Джози Рурк В ролях Джемма Артертон Все актеры и съемочная группа 2 постера

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