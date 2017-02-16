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TheatreHD: Святая Иоанна
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Saint Joan

TheatreHD: Святая Иоанна, 2016

2016 / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Классическая пьеса Бернарда Шоу о простой девушке, чьи действия смогли переломить ход войны в пользу французов. Жанна Д’Арк — дочь, крестьянка, патриотка, солдат, советник, радикал, предводитель, победитель, святая, мученица, женщина. Первая стихийная протестантка и последовательница национализма, а значит — опасная и для уклада феодального общества средневековой Франции, и для католической церкви. Титульную роль в наэлектризованной постановке Джози Рурк («Опасные связи», «Кориолан») исполняет Джемма Артертон.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 4 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 16 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Джози Рурк
Джози Рурк
В ролях
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Святая Иоанна 2 постера
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