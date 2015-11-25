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Прокурор, защитник, отец и его сын Прокурор, защитник, отец и его сын
Киноафиша Фильмы Прокурор, защитник, отец и его сын
The Prosecutor the Defender the Father and His Son

Прокурор, защитник, отец и его сын, 2015

2015 / Болгария / Швеция / Нидерланды
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Гаага, международный суд рассматривает военные преступления в бывшей Югославии. Два амбициозных юриста встречаются на процессе, посвящённом делу Милорада Крстича, которого обвиняют в совершении нескольких военных преступлений при исполнении обязанностей командира во время войны в Боснии. Защитнику, Михаилу Финну, удаётся опровергнуть обвинения, предъявленные его клиенту. Убежденная в неоспоримости вины Крстича, Катерина Лагранж, прокурор, вызывает молодого человека, подтверждающего преступные действия Крстича. В детстве этого молодого человека бросили родители, а позднее он стал одним из солдатов Крстича. Адвокат начинает собственное расследование, чтобы проверить правдивость свидетельских показаний… В основе картины – подлинная история.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 23 декабря 2021
Премьера в мире 25 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Иглика Трифонова
В ролях
Романа Боренже
Романа Боренже
Самуэль Фрелер
Изудин Байрович
Ованес Торосян
Нермина Лукач
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прокурор, защитник, отец и его сын 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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