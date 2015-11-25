Прокурор, защитник, отец и его сын, 2015

Гаага, международный суд рассматривает военные преступления в бывшей Югославии. Два амбициозных юриста встречаются на процессе, посвящённом делу Милорада Крстича, которого обвиняют в совершении нескольких военных преступлений при исполнении обязанностей командира во время войны в Боснии. Защитнику, Михаилу Финну, удаётся опровергнуть обвинения, предъявленные его клиенту. Убежденная в неоспоримости вины Крстича, Катерина Лагранж, прокурор, вызывает молодого человека, подтверждающего преступные действия Крстича. В детстве этого молодого человека бросили родители, а позднее он стал одним из солдатов Крстича. Адвокат начинает собственное расследование, чтобы проверить правдивость свидетельских показаний… В основе картины – подлинная история.