Наша рецензия

Все свое свободное время Ноа проводит за компьютером, играя в игры и общаясь со своим единственным другом – Беттани. В школе у мальчика практически нет друзей, а дома отец едва находит возможность, чтобы провести с ним вечер. Однажды, отправившись поздно вечером с папой на его работу, Ноа обнаруживает в мусорном ведре робота Ари. Не подозревая, что тот может включиться от любой электроэнергии, герой забирает его с собой домой. Вскоре Ноа предстоит помочь своему новому другу спастись…