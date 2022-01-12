«Робот Ари»: Рецензия Киноафиши

Все свое свободное время Ноа проводит за компьютером, играя в игры и общаясь со своим единственным другом – Беттани. В школе у мальчика практически нет друзей, а дома отец едва находит возможность, чтобы провести с ним вечер. Однажды, отправившись поздно вечером с папой на его работу, Ноа обнаруживает в мусорном ведре робота Ари. Не подозревая, что тот может включиться от любой электроэнергии, герой забирает его с собой домой. Вскоре Ноа предстоит помочь своему новому другу спастись от группы людей, у которых свои планы на робота.

Робот Ари

Практически каждый фильм о роботах и искусственном интеллекте связан с глубоко этическими вопросами о границах человечности и обыкновенной эмпатии. Сразу же хочется отметить, что «Робот Ари» – это не лайт-версия «Двухсотлетнего человека» и уж тем более не семейная альтернатива «Мира Дикого Запада». У Ари есть как таковое прошлое, связанное с его «отцом», то есть создателем, но ностальгический эффект не идет фильму на пользу и не добавляет ему должной капли трепета от происходящего на экране. Взаимодействие Ноа с роботом выглядит не то чтобы фальшивым, а скорее недописанным сценаристами. К примеру, уже спустя несколько часов после знакомства подросток отправляется в школу и произносит воодушевляющий монолог о дружбе, которому самое место было бы в конце ленты. Пафос в диалогах, который бросается в глаза, не становится менее заметным по мере развития сюжета, из-за чего о сопричастности зрителя с героями не может быть и речи. Дружба между тем может быть «бестелесной» – очевидно, что Ноа больше разбирается в компьютерах, чем в человеческих отношениях. Но именно за это хочется похвалить режиссера и сценариста: нет никакого осуждающего тона за то, что дети вместо живого общения предпочитают в течение нескольких часов проходить игру онлайн и проводить стримы на YouTube. В этом смысле «Робот Ари» предстает понимающим в отношении современных школьников, которые могут оказаться непонятыми своими родителями.

Робот Ари

Одинокие и потерянные подростки – вечная тема фильмов в духе coming of age или лент, которые принято смотреть всей семьей. Ноа – определенно один из таких кинематографических архетипов. По крайней мере, создатели пытались внести в его образ все признаки меланхоличного мальчика, которому не хватает друзей. Впрочем, и этот элемент оказывается лишенным должной глубины. Отношения Ноа с отцом не вырисовываются, как это следовало бы ожидать после начальной сцены, а его связь с Беттани, полная намеков на романтику, словно бы обрывается на полуслове.

«Робот Ари», которого с натяжкой можно отнести к сай-фай историям или семейным фильмам, представляет собой пустое полотно с черновыми зарисовками. То здесь, то там проявляются самые разные темы, но любой конфликт обречен остаться неразрешенным по причинам, известным только режиссеру.