Почему Протомолекула выбрала Холдена? У героя «Пространства» не было выбора

Зрители пишут восторженные отзывы, 90% критиков одобряют: в «Ночной смене» показали ад, который медики называют работой

Стало известно, ради какой роли Гузеева сменила имидж: поседела и избавилась от бровей, чтобы стать копией одной преступницы

На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм

«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает

«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма

В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм