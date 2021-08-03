«Тайна парка развлечений»: Рецензия Киноафиши

Вик – друг двух братцев-медведей Брамбла и Бриара – решает поучаствовать в конкурсе, проводимом в фантастическом парке «Дикая Земля», в котором люди благодаря высокотехнологичным браслетам могут превращаться в животных. Разделившись на команды по три человека, участники будут выполнять сложные задания на территории парка. Участливый Бриар решает подключиться и помочь другу, благо в парке, где люди превращаются в животных, никто не поймёт, что Бриар – медведь. Третьим в их команде становится таинственный Леон, который, кажется, в парке не из-за победы в конкурсе и вообще знает о нем что-то таинственное и страшное.

Этот фильм – очередная часть огромной китайской франшизы Boonie Bears про двух медведей и их друзей. Это уже седьмая полнометражная анимация в серии, кроме того, есть десять больших сезонов сериала и множество прочего контента. На родине медведи очень популярны и регулярно приносят большую прибыль. «Тайна парка развлечений» на данный момент четырнадцатый по сборам фильм в году в китайском прокате – ещё совсем недавно он был в пятёрке.

Тайна парка развлечений

В России же Boonie Bears практически неизвестны, некоторые полнометражки серии выходили в нашем прокате, но имели разные названия и в целом не промотировались как части единой истории. Впрочем, никакой особой информации для вхождения в мир франшизы знать не обязательно. Принимаем условность, что взрослый мужик дружит с двумя медведями (кстати, в первых частях Boonie Bears Вик был антагонистом и планировал срубить лес, в котором живут Бриар и Брамбл, но потом они подружились) и смотрим. Полнометражные картины серии не имеют сквозного сюжета и вообще жанрово сильно различаются. Да, обычно это эксцентричные комедийные приключения, но в очень разных сеттингах. Скажем, серия, у нас выходившая под названием «Братья медведи: Тайна трёх миров» тяготеет к фэнтези, «Тайна парка развлечений» же чистой воды sci-fi.

Сам парк от «Мира Дикого Запада» берёт проект сверхфутуристичного парка развлечений, от «Голодных игр» и им подобных – концепцию опасного сражения на потеху публике; есть и логичный в этой истории гениальный технократ, одержимый, по его мнению, гуманистическими идеями всеобщего счастья. Ряд референсов можно продолжать часами – от «Зверополиса» до «Острова доктора Моро». При этом это ещё и насыщенная экшеном картина: здесь немало сцен погонь, сражений на земле, под водой и в воздухе, всё это нарисовано не революционно, но красиво и дорого.

Тайна парка развлечений

В «Тайне парка развлечений» франшиза Boonie Bears достигает своего апогея масштабности: история о забавных медведях, пытающихся спасти свой дом от злого лесника, становится монументальным фантастическим блокбастером, чуть ли не поднимающим вопросы трансгуманизма. Логично, что сами косолапые в этой истории остаются героями второго ряда, разбавляющими нарратив комедийными моментами.

При всей эклектичности «Тайна парка развлечений» оставляет достаточно целостное впечатление. Это эффектный и красивый, немного затянутый, но достаточно увлекательный и масштабный мультфильм. В первую очередь он, конечно, рассчитан на аудиторию школьного возраста, но и взрослый зритель на картине вряд ли заскучает.