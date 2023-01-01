Вулкан любви, 2022

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о выходе в прокат О фильме Катя Крафт и её муж Морис Поль Крафт — французские вулканологи, погибшие во время извержения вулкана Ундзэн на японском острове Кюсю. Известны как первопроходцы в съёмках, фотографировании и видеозаписи деятельности вулканов. Развернуть 7.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 2022 Режиссер Сара Доса Все актеры и съемочная группа 1 постер

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