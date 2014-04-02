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Каникулы в Провансе
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Каникулы в Провансе, 2014

2014 / Франция
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Лиа, Адриен и их от рождения глухой младший брат Тео отправляются на лето в Прованс к своему дедушке Полю, которого они никогда не видели раньше из-за старой семейной ссоры. Это совсем не то, о чём они мечтали. Особенно после того как их отец объявил вчера о том, что уходит из дома.

Менее чем через двадцать четыре часа произойдёт столкновение разных поколений между подростками и дедушкой, которого они считали ненормальным. И ошибались. Бурное прошлое выйдет наружу, и все увидят Поля далёких 70-х. В течение одного лета обоим поколениям предстоит познать и понять друг друга.

 

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 2 апреля 2014
Режиссер
Розлин Бош
В ролях
Жан Рено
Жан Рено
Анна Гальена
Хлоя Жуанне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каникулы в Провансе 2 постера
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