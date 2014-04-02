Каникулы в Провансе, 2014

Лиа, Адриен и их от рождения глухой младший брат Тео отправляются на лето в Прованс к своему дедушке Полю, которого они никогда не видели раньше из-за старой семейной ссоры. Это совсем не то, о чём они мечтали. Особенно после того как их отец объявил вчера о том, что уходит из дома.

Менее чем через двадцать четыре часа произойдёт столкновение разных поколений между подростками и дедушкой, которого они считали ненормальным. И ошибались. Бурное прошлое выйдет наружу, и все увидят Поля далёких 70-х. В течение одного лета обоим поколениям предстоит познать и понять друг друга.