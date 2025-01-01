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Фильмография
Анна Гальена
Anna Galiena
Киноафиша
Персоны
Анна Гальена
Анна Гальена
Anna Galiena
Дата рождения
22 декабря 1954
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Рим, Италия
Цвет глаз
карий
Популярные фильмы
7.2
Счастливые дни
(2023)
7.0
Школа
(1995)
6.9
Три жизни и одна смерть
(1996)
Фильмография Анна Гальена
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Год
Все
2023
2022
2014
2007
2006
2005
2004
2003
1996
1995
1992
Все
11
Фильмы
11
Актриса
11
7.2
Счастливые дни
Giorni Felici
драма
2023, Италия
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5.1
Рождество в подарок
Improvvisamente Natale
комедия
2022, Италия
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6.4
Каникулы в Провансе
Avis de mistral
драма, мелодрама
2014, Франция
5.1
Территория девственниц
Virgin Territory
комедия, приключения, мелодрама, драма
2007, США
Смотреть трейлер
5.4
Уход в черное
Fade to Black
криминал, триллер
2006, Великобритания / Сербия / Италия
5
Крестные отцы
Parrains, Les
комедия
2005, Франция
5.9
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
The Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the Sea
драма, военный, приключения, комедия
2004, Великобритания
5.9
Чемоданы Тульса Люпера, часть 3: из Сарка до конца
The Tulse Luper Suitcases, Part 3: From Sark to the Finish
драма, военный, приключения
2003, Великобритания / Испания / Нидерланды
6.9
Три жизни и одна смерть
Trois vies & une seule mort
криминал, комедия
1996, Франция / Португалия
7
Школа
La scuola
комедия, драма
1995, Франция / Италия
6.7
Ветчина, ветчина
Jamón, jamón
драма, мелодрама, комедия
1992, Испания
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