La tête en friche / My Afternoons with Margueritte18+
Жермен — человек большой, но недалекий. В один прекрасный день, в парке, он знакомится с милой старушкой по имени Маргарита. Эрудированная и начитанная, она становится его другом, заставляя Жермена по-другому взглянуть на свою жизнь и окружающий его мир.
ПроизводствоICE3, K.J.B. Production, France 3 Cinéma
Другие названия
La tête en friche, Mis tardes con Margueritte, My Afternoons with Margueritte, Ahar Ha'tzaharayim Bakfar Im Margueritte, Das Labyrinth der Wörter, Garip Dostluk, La tête en friche - La testa tra le nuvole, Les meves tardes amb Margueritte, Mina eftermiddagar med Margueritte, Mine eftermiddage med Margueritte, Minhas Tardes com Margueritte, Mis tardes con Margarita, Moje popołudnia z Margueritte, Møte med Margueritte, Nem beszélek zöldségeket!, Päiväni Margueritten kanssa, Popietes su Margerit, Απογεύματα με τη Μαργαρίτα, Моите следобеди с Маргьорит, Чистый лист, 與瑪格麗特的午後
Germain ChazesЭто не типичная любовная история, но любовь и нежность — они здесь есть. Названная в честь ромашки, она жила среди слов, окружённая прилагательными на зелёных полях глаголов. Есть сила, которой приходится подчиниться. Но она, с мягким искусством, прошла сквозь мой жёсткий щит и в сердце моём осталась. Не всегда любовные истории состоят только из любви. Иногда любовь не называется по имени, но это всё равно любовь. Это не типичная любовная история. Я встретил её на скамейке на моей местной площади. Она вызвала небольшой переполох, крошечная, словно птица с нежными перьями. Она была окружена словами, некоторыми такими же обычными, как и я. Она дала мне книги, две или три. Их страницы ожили для меня. Не умирай сейчас, у тебя ещё есть время, просто подожди. Это не час, мой маленький цветок. Дай мне ещё немного себя. Ещё жизни в тебе. Подожди. Не всегда истории состоят только из любви. Иногда любовь не называется по имени. Но это всё равно любовь.