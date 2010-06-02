Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Чистый лист
7.7 Рейтинг IMDb: 7.2
Чистый лист

La tête en friche / My Afternoons with Margueritte 18+
О фильме

Жермен — человек большой, но недалекий. В один прекрасный день, в парке, он знакомится с милой старушкой по имени Маргарита. Эрудированная и начитанная, она становится его другом, заставляя Жермена по-другому взглянуть на свою жизнь и окружающий его мир.
Чистый лист - трейлер
Чистый лист  трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 3 июня 2010
Премьера в мире 2 июня 2010
Дата выхода
3 марта 2011 Венгрия
6 января 2011 Германия
29 апреля 2011 Финляндия
2 июня 2010 Франция
18 февраля 2011 Швеция
Сборы в мире $17 107 143
Производство ICE3, K.J.B. Production, France 3 Cinéma
Другие названия
La tête en friche, Mis tardes con Margueritte, My Afternoons with Margueritte, Ahar Ha'tzaharayim Bakfar Im Margueritte, Das Labyrinth der Wörter, Garip Dostluk, La tête en friche - La testa tra le nuvole, Les meves tardes amb Margueritte, Mina eftermiddagar med Margueritte, Mine eftermiddage med Margueritte, Minhas Tardes com Margueritte, Mis tardes con Margarita, Moje popołudnia z Margueritte, Møte med Margueritte, Nem beszélek zöldségeket!, Päiväni Margueritten kanssa, Popietes su Margerit, Απογεύματα με τη Μαργαρίτα, Моите следобеди с Маргьорит, Чистый лист, 與瑪格麗特的午後
Режиссер
Жан Бекер
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Софи Гиймен
Жан-Франсуа Стевенен
Мелани Бернье
Мелани Бернье
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Germain Chazes Это не типичная любовная история, но любовь и нежность — они здесь есть. Названная в честь ромашки, она жила среди слов, окружённая прилагательными на зелёных полях глаголов. Есть сила, которой приходится подчиниться. Но она, с мягким искусством, прошла сквозь мой жёсткий щит и в сердце моём осталась. Не всегда любовные истории состоят только из любви. Иногда любовь не называется по имени, но это всё равно любовь. Это не типичная любовная история. Я встретил её на скамейке на моей местной площади. Она вызвала небольшой переполох, крошечная, словно птица с нежными перьями. Она была окружена словами, некоторыми такими же обычными, как и я. Она дала мне книги, две или три. Их страницы ожили для меня. Не умирай сейчас, у тебя ещё есть время, просто подожди. Это не час, мой маленький цветок. Дай мне ещё немного себя. Ещё жизни в тебе. Подожди. Не всегда истории состоят только из любви. Иногда любовь не называется по имени. Но это всё равно любовь.
Чистый лист - трейлер
