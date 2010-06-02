Germain Chazes Это не типичная любовная история, но любовь и нежность — они здесь есть. Названная в честь ромашки, она жила среди слов, окружённая прилагательными на зелёных полях глаголов. Есть сила, которой приходится подчиниться. Но она, с мягким искусством, прошла сквозь мой жёсткий щит и в сердце моём осталась. Не всегда любовные истории состоят только из любви. Иногда любовь не называется по имени, но это всё равно любовь. Это не типичная любовная история. Я встретил её на скамейке на моей местной площади. Она вызвала небольшой переполох, крошечная, словно птица с нежными перьями. Она была окружена словами, некоторыми такими же обычными, как и я. Она дала мне книги, две или три. Их страницы ожили для меня. Не умирай сейчас, у тебя ещё есть время, просто подожди. Это не час, мой маленький цветок. Дай мне ещё немного себя. Ещё жизни в тебе. Подожди. Не всегда истории состоят только из любви. Иногда любовь не называется по имени. Но это всё равно любовь.