Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мэтт Энджел
Мэтт Энджел
Matt Angel
О персоне
Фильмография
Новости
Мэтт Энджел
Matt Angel
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 октября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Калифорния, США
Биография Мэтт Энджел
Развернуть
Фильмография Мэтт Энджел
Под гипнозом
ужасы, триллер
2021, США
5.0
Все о сексе
комедия
2021, США
4.0
Дом на продажу
ужасы
2018, США
3.0
Чудовищная ночь
2012, США
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кейт Сигел погружается в опасные игры разума в первом трейлере психологического триллера «Под гипнозом»
Звезда «Полуночной мессы» снова снялась в проекте Netflix.
Написать
6 октября 2021 10:42
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»