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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Натали Линес
Natalee Linez
Киноафиша
Персоны
Натали Линес
Натали Линес
Natalee Linez
Дата рождения
25 октября 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Калифорния, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.9
Полиция Чикаго
(2014)
7.6
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
(2021)
7.2
Соври мне
(2022)
Фильмография Натали Линес
7.2
Соври мне
драма
2022, США
7.2
CSI: Вегас
драма, криминал
2021, США
6.8
Морская полиция: Гавайи
драма, боевик, криминал
2021, США
7.6
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
драма, криминал
2021, США
4.8
Все о сексе
All about sex
комедия
2021, США
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Рецензия
7
Сирена
драма, фэнтези
2018, США
7.9
Полиция Чикаго
драма, криминал
2014, США
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