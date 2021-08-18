«Все о сексе»: Рецензия Киноафиши

В ограниченный российский прокат выходит трагикомедия «Все о сексе» совсем никому не известной американской режиссерки Дакоты Шэйн Горман, которая за всю свою кинематографическую карьеру появилась только в паре сериалов и коротких метрах. Рассказываем, почему же в названии фигурирует слово «секс» и вообще, что из себя представляет современное американское инди-кино.

В центре сюжета – дружба трех девушек Морган, Кейси и Сэйдж. Каждая из них пытается ужиться в современных реалиях, избавиться от кризиса 20-летних и по-настоящему почувствовать себя счастливой. У Морган вроде бы все хорошо в плане карьеры, но, даже занимаясь любимым делом, ей не удается жить свободно. Девушке приходится оказывать некие секс-услуги, чтобы сводить концы с концами. Сэйдж же работает баристой и постоянно выслушивает бредни посетителей. Она мечтает стать иллюстратором, но с каждым днем желанная работа кажется чем-то недосягаемым. У Кейси другая история. Девушка борется с депрессией, занимаясь сексом с людьми, которые о ней не заботятся, и напиваясь при каждом удобном случае. Подруги встречаются регулярно, откровенничают между собой и пытаются решить собственные проблемы, но удастся ли им?

Все о сексе

Оригинальный теглайн фильма звучит просто и прямолинейно: «Любовь, секс, отношения и все остальное», но кинопрокатная компания «Русский репортаж» решили взять все в свои руки и поменяли слоган на «Пособие для миллениалов». Другими словами, фанаты сериала «Девочек» и тик-токера Рода (@rod) найдут картину «Все о сексе» интересной и в какой-то степени слишком личной.

Это дебютная картина Дакоты Шэйн Горман, которая сама долгие годы страдала от депрессии и пыталась выйти из кризиса 20-летних. Таким образом, ее фильм стал своего рода арт-терапией, рефлексией на тему самых сложных проблем, с которыми встречаются современные девушки. Работа, отношения, дружба и, конечно же, родители – это основные лейтмотивы поколения миллениалов на данный момент. Тревожное расстройство, ПТСР и депрессия становятся нежеланными «компаньонами» для молодежи, а о таких сложных темах надо говорить и говорить. Только Дакота Шэйн Горман для своей истории использует два абсолютно полярных жанра трагедии и комедии. Антонимичная стилистика тождественна чувствам современного общества, когда хочется то смеяться, то разразиться слезами. Золотой середины в таких ситуациях практически невозможно найти, но герои «Все о сексе» стараются все-таки прийти к какой-то внутренней гармонии ради счастливой жизни.

Однако фильм представляет собой коллекцию разных фотокарточек из жизни молодых людей одного из американских мегаполисов. Маленькие квартиры, офисы, стеклянные двери, бары, музыка, веранды, алкоголь, поцелуи, признания в любви, секс и с утра вкусный буррито в постель. Иногда среди этого списка появляются намеки на ту самую заветную мечту, к которой стремятся три главные героини, но за натиском бытовухи и реальности они стараются о ней не думать. «Все о сексе» – это обычный slice of life, в переводе означающий «срез жизни», стиль, который часто сопоставляют с британским «кухонным реализмом». Только в американских реалиях жанр повседневности не всегда цепляется за социальный контекст, иногда это просто медлительность жизни и ничего более. Дакота Шэйн Горман как раз и предпочитает такую атмосферу, где все диалоги заранее продуманы, а слова произносятся с каким-то придыханием. Герои больше смотрят друг на друга, как будто пытаются проанализировать друг друга заранее, а только потом соглашаются на обоюдное касание. Даже ланч в одиночестве преподносится как что-то обыденное и привычное. Что определенно отличается от поколения героинь, например, «Секса в большом городе».

Все о сексе

Режиссерка не дает никаких ответов на упомянутые в фильме вопросы, не романтизирует кризис 20-летних, а соглашается показать всю туманность и непонятность в голове у поколения. Отсюда и какая-то леность кинокамеры, следящей за происходящим, медлительность персонажей и простая экспозиция. Течение жизни как она есть.

«Все о сексе» понравится людям 25+, которые также переживают свой личный кризис, проводят свои свободные вечера за просмотром зумеров в тик-токе, барах или за просмотрами любимых сериалов.