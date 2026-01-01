Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Чудо в Крыму
1 постер
Чудо в Крыму

Chudo v Krymu 18+
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Другие названия
Chudo v Krymu, Eto bylo v Krymu, Чудо в Крыму
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Рейтинг фильма

2.1
Оцените 10 голосов
2.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
