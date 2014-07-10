Дебошир, 2018

История о боксере, который стал прототипом главного героя всемирно известной голливудской классики «Рокки».

Чак Уэпнер (Зэк Макгоун) — американец, не представляющий жизнь без спорта. Он дебютировал на ринге в 1964 году и одержал ряд сокрушительных побед. Несмотря на успешные выступления, спортсмен оставался в тени звезд, так и не приблизившись к чемпионскому поясу. Причиной послужило пагубное пристрастие мужчины к выпивке. Перебрав лишнего, несостоявшийся боксер дебоширил в барах, после чего срывал злость на супруге Линде (Эми Смарт).

Неудачи следовали одна за другой. Многочисленные травмы чуть было не убедили Уэпнера повесить перчатки на гвоздь. Но в 1975 году произошло событие, навсегда вписавшее его имя в историю. Судьба свела малоизвестного бойца с абсолютным чемпионом в тяжелом весе Мохаммедом Али (Джеррод Пейдж). Букмекеры считали, что кумир миллионов победит Уэпнера без особого труда. Но, к удивлению специалистов, аутсайдер держался достойно, а в 15 раунде и вовсе отправил легенду на канвас.

Даже с учетом итогового поражения Чака его нокдаун стал настоящей сенсацией. Триумф немолодого боксера вдохновил Сильвестра Сталлоне (Энтони Мангано) на создание собственного сценария. Драма «Рокки» вышла на экраны в 1976 году, спустя 12 месяцев после эпохального матча. Сталлоне получил две номинации на «Оскар», а Уэпнер продолжил влачить жалкое существование, выпивая с утра до вечера. Линда, не желая мириться с ситуацией, решает засудить киностудию за нарушение авторских прав. Есть ли у супругов шанс на победу в громком деле?