Дебошир, 2018

История о боксере, который стал прототипом главного героя всемирно известной голливудской классики «Рокки».
Чак Уэпнер (Зэк Макгоун) — американец, не представляющий жизнь без спорта. Он дебютировал на ринге в 1964 году и одержал ряд сокрушительных побед. Несмотря на успешные выступления, спортсмен оставался в тени звезд, так и не приблизившись к чемпионскому поясу. Причиной послужило пагубное пристрастие мужчины к выпивке. Перебрав лишнего, несостоявшийся боксер дебоширил в барах, после чего срывал злость на супруге Линде (Эми Смарт).
Неудачи следовали одна за другой. Многочисленные травмы чуть было не убедили Уэпнера повесить перчатки на гвоздь. Но в 1975 году произошло событие, навсегда вписавшее его имя в историю. Судьба свела малоизвестного бойца с абсолютным чемпионом в тяжелом весе Мохаммедом Али (Джеррод Пейдж). Букмекеры считали, что кумир миллионов победит Уэпнера без особого труда. Но, к удивлению специалистов, аутсайдер держался достойно, а в 15 раунде и вовсе отправил легенду на канвас.
Даже с учетом итогового поражения Чака его нокдаун стал настоящей сенсацией. Триумф немолодого боксера вдохновил Сильвестра Сталлоне (Энтони Мангано) на создание собственного сценария. Драма «Рокки» вышла на экраны в 1976 году, спустя 12 месяцев после эпохального матча. Сталлоне получил две номинации на «Оскар», а Уэпнер продолжил влачить жалкое существование, выпивая с утра до вечера. Линда, не желая мириться с ситуацией, решает засудить киностудию за нарушение авторских прав. Есть ли у супругов шанс на победу в громком деле?
— Сюжет «Дебошира» основан на событиях 2003 года. Чак Уэпнер действительно подал в суд на Сильвестра Сталлоне. Боксер заявил, что в основу кинофильма «Рокки» лег его поединок с Али. Однако сценарист и исполнитель главной роли данный факт отрицал. Конфликт был урегулирован сторонами в досудебном порядке. Сумма компенсации, выплаченная Сталлоне Уэпнеру, не разглашается.
— В 1979 году Уэпнер пробовался на второстепенную роль в «Рокки 2». К сожалению, боксер оказался плохим актером и провалил кастинг. По словам спортсмена, Сталлоне пообещал ему место в одном из своих следующих проектов. Но голливудский кинематографист свое слово не сдержал.
— В 2011 году состоялась премьера документального фильма «Настоящий Рокки», посвященного жизни и карьере Уэпнера. Режиссером проекта выступил Джефф Ферцейг.
— «Дебошир» — не первая попытка адаптировать биографию Уэпнера для больших экранов. В 2016 году в широкий прокат вышел художественный фильм «Реальный Рокки» с участием Лива Шрайбера.
— Главную роль в «Дебошире» исполнил Зэк Макгоун («Бесстыжие», «Черные паруса», «Царь Скорпионов: Книга душ»). В прошлом актер занимался боксом, восточными единоборствами и регби.
— Режиссер Кен Кушнер стремился покадрово воссоздать легендарный боксерский поединок между Уэпнером и Али.
— Консультантом на съемочной площадке выступали действующие тренеры по боксу.
— Прежде чем выйти на один ринг с Мохаммедом Али, Чак Уэпнер зарабатывал на жизнь продажей спиртных напитков в Нью-Джерси.
— Съемки проходили летом 2018 года.
Легендарный боксер Чак Уэпнер начинал с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. Именно карьера Чарли Уэпнера послужила сюжетом для фильмов Сталлоне. «Реальный Рокки» - как его до сих пор называют, прожил невероятную жизнь, состоящую из американских горок: череды крутых взлетов и жестоких падений. Он поднимался из грязи, чтобы побеждать на ринге, а потом снова падал в нее отдавшись во власть выпивки. Бокс, женщины, победы и поражения в истории легенды.