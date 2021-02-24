«Уиджа. Проклятое зеркало»: Рецензия Киноафиши

В старом доме группа скучающих друзей пытается разнообразить свою жизнь и пощекотать нервы. Для этого они выбрали спиритическую забаву, которая отлично возбудит даже самое тусклое воображение. Все участники по очереди рассказывают истории, после чего отправляются в соседнюю комнату и задувают свечу перед таинственным зеркалом. Главное помнить, что останавливаться нельзя, пока не погаснут все свечи, иначе духи, слушающие эти рассказы, могут перестать быть обычными слушателями. Но довести дело до конца будет непросто, ведь с друзьями начинают происходить пугающие странности.

Сюжет в картине — условность, материал, который скрепляет разнообразные истории. Фактически «Уиджа. Проклятое зеркало» — хоррор-альманах с большим количеством хороших и не очень короткометражек. Помимо простенького сценария, объединяет их только жанровая принадлежность и обилие киноцитат. Все отсылают нас к ужасам. Вот проглядывается частичка Шьямалана, за углом излишне буквально цитируют Кубрика, а дальше увлекаются «Изгоняющим дьявола». Над всем нависает образ Стивена Кинга, также оказавшего влияние на местных режиссеров. Такие заимствования узнаются даже слишком быстро. Создатели просто взяли самые известные эпизоды (как, например, проломленная дверь ванной в «Сиянии») и перенесли их в свои короткометражки.

Уиджа. Проклятое зеркало

Здесь и начинаются проблемы. Многие истории так и не уходят дальше банального подражания, ставя на передний план талант прославленных мастеров ужасов и не позволяя проявиться собственным идеям. Почти все рассказы строятся вокруг банальных потусторонних сущностей, проникших в наш мир и делающих «бууу». На их фоне выделяются короткометражки, которые имеют реалистичную основу и больше похожи на триллеры. В них присутствует главное — интрига, заставляющая нас гадать и ожидать развязки. Остальные истории просто пытаются нас напугать, заведомо предполагая неблагоприятный исход для своих героев.

Назвать эти зарисовки страшными будет непросто. Большая часть использует примитивные скримеры, холодно-серую цветовую палитру и резкий монтаж. Иногда разобраться в происходящем на экране оказывается непросто, и остается лишь ждать скорого наступления следующего сюжета. Местные потусторонние сущности несильно спасают ситуацию. Их главный плюс — отсутствие дешевой компьютерной графики. Почти все, за исключением нескольких деталей, созданы с помощью грима и выглядят естественно. Проблемой становится недостаток фантазии. Перед нами предстают привычные демоны, одержимые и дети-призраки. Подобных мы видели во множестве фильмов, хронометраж которых позволяет показать их отвратительность не мельком и создать должную глубину образов. Здесь же нас ждут лишь зарисовки далеко не первой свежести со слишком узнаваемым злом.

Уиджа. Проклятое зеркало

Странным выглядит и основной сюжет. Поначалу рассказанные истории можно легко принять за байки, как и разыгравшееся воображение участников в пугающем доме. Вот только приближаясь к концу, создатели не дают нам пространства для интерпретаций. Потусторонний мир на экране обретает явные очертания и превращает фильм в очередной подростковый хоррор без интересной идеи. Это же относится и к «неожиданной» развязке, которая оказывается слишком непредсказуемой. За все время игры мы увидим лишь общие наметки характеров участников игры, но они сами так и останутся для нас группой незнакомцев. Это не дает возможности строить предположения и догадки, ведь личности героев станут главным ответом.

«Уиджа. Проклятое зеркало» — очень неровная картина. В ней можно отыскать несколько интересных сюжетов, правда, большую часть составляют довольно банальные истории, часто напоминающие пересказ известных ужастиков. Неожиданно впечатление портит компоновка короткометражек. Лучшая из них окажется в самом начале и может сильно завысить ожидания от последующих. Но самые впечатлительные все равно получат свою дозу испуга. Фильм подойдет поклонникам подростковых хорроров, которые готовы к большому разнообразию и отсутствию цельного сюжета.