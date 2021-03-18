«Ганзель, Гретель и агентство магии»: Рецензия Киноафиши

Гретель, агент сверхсекретного Отдела магической безопасности, верно служит государству, задерживая нелегальных черных магов и колдунов, которые вечно норовят то устроить в стране переполох, то нажиться на талантах волшебных существ. Однажды из ее королевства пропадает король. Государя похищают, воспользовавшись его любовью ко вкусной еде: прямо за столом макароны, тефтели и прочие блюда неожиданно оживают и уносят монарха в неизвестном направлении. Отделу магической безопасности не удается быстро найти преступника: его просто нет в волшебных базах.

Поиск похитителя поручают Гретель. Но есть одно условие. В напарники девушка должна взять того, кто сам способен мыслить «по-преступному». Выбор начальства падает на ее родного брата Ганзеля – шарлатана, который много лет старательно изображает мага, на самом деле им не являясь. Отношения брата и сестры нельзя назвать теплыми. Когда-то давно они поругались и почти перестали общаться. Но теперь им предстоит вместе отыскать пропавшего короля. Задача усложняется тем, что в какой-то момент под действием магических сил оба героя превращаются в детей. Их больше никто не узнает и не принимает всерьез.

Ганзель, Гретель и агентство магии

В одной из первых сцен фильма зрителю показывают королевство с высоты птичьего полета. По бокам от стоящего на холме замка можно разглядеть домики местных жителей и три религиозных сооружения: готический собор, мечеть, отдаленно похожую на Кул Шариф в Казанском кремле, и некую конструкцию с зеленым куполом, которую теоретически можно принять за православный храм. Это лучшая иллюстрация той смысловой и визуальной эклектики, которую воронежская студия Wizart Animation («Снежная королева» и ее продолжения, «Волки и овцы»), кажется, продвигает как главный принцип создания современной анимации.

Фильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» перегружен отсылками к другим произведениям массовой культуры. Загибайте пальцы: тут есть и «Люди в черном», и «бондиана», и «Гадкий я» (главной злодейке служат кексы-миньоны), и «Гарри Поттер», и «Русалочка», и даже почему-то «Королевский корги» (герои выполняют задание в компании очаровательного щенка). Создатели картины прекрасно понимают, что их потенциальные зрители живут не только в России, а потому экран заполняют персонажи разной внешности и с разным цветом кожи, а ближе к финалу появляется некая деталь (не будем уточнять, чтобы не спойлерить), которая наверняка осчастливит китайскую аудиторию. Поразительно, как быстро кинематографисты усваивают принципы разнообразия и инклюзии, когда на кону стоят кассовые сборы за рубежом. Жаль только, что на продукты для внутреннего рынка это не распространяется, и у нас за всю самобытность огромной многонациональной страны по-прежнему отвечают только богатыри из русских сказок.

При этом заимствования не равны цитатам. Из всех этих лоскутков авторам анимационного фильма удается соткать полотно, которое выглядит вполне добротно. Нитки не торчат, действие не провисает. И сценарий действительно создан по мотивам сказки братьев Гримм, описавшей в свое время архетип братско-сестринских отношений, лежащую в их основе неразрывную связь, которая оборачивается поддержкой и взаимовыручкой. Недаром Гензель и Гретель – это до сих пор первое сравнение для любой истории, в которой фигурируют искренне любящие друг друга брат и сестра.

Ганзель, Гретель и агентство магии

Другое дело, что выделить эту тему в огромном списке вещей, о которых хотят поговорить создатели, довольно сложно. Это, пожалуй, и есть главная проблема фильма. В любом шедевре голливудской или европейской анимации легко вычленяется конкретная идея, вокруг которой вращается действие. В творческом процессе Wizart Animation все, кажется, происходит наоборот: сначала придумываются какие-то эпизоды и шутки, а уже потом из них составляют сюжет. И многое выглядит трюком ради трюка – особенно там, где подмигивают уже не детям, а их родителям.

Например, образ ведьмы из оригинальной сказки раздвоился. Героям угрожает сначала узнаваемая Баба-яга, а потом заморская колдунья Ильвира с внешностью располневшей Мэрилин Монро и большим кулинарным талантом. Это буквально та самая кухарка, которая мечтает управлять государством. Гретель своей прической, интонациями и фанатичной преданностью короне очень напоминает телеведущую Ольгу Скабееву. Символом угрозы национальной безопасности выступают изготовленные Ильвирой «печеньки» – трудно считать такие детали случайным совпадением.

Ганзель, Гретель и агентство магии

Они, конечно, все равно пройдут мимо маленьких зрителей, те увидят только смешного короля, веселых русалок и ожившую выпечку. Им наверняка понравится. Но есть во всем этом какая-то ненужная избыточность, превращающая сказку о приключениях брата и сестры в парад подмигиваний и острот, половину из которых можно было выкинуть из сценария без всякого сожаления.