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Ганзель, Гретель и агентство магии Ганзель, Гретель и агентство магии
Киноафиша Фильмы Ганзель, Гретель и агентство магии Отзывы о мультфильме «Ганзель, Гретель и агентство магии»
Ганзель, Гретель и агентство магии 2021 / Россия
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о мультфильме «Ганзель, Гретель и агентство магии»

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Гретель, агент сверхсекретного Отдела магической безопасности, верно служит государству, задерживая нелегальных черных магов и колдунов, которые вечно норовят то устроить в стране переполох, то нажиться на талантах волшебных существ. Однажды из ее королевства пропадает король. Государя похищают, воспользовавшись его любовью ко вкусной еде: прямо за столом макароны, тефтели и прочие блюда неожиданно оживают и уносят монарха в неизвестном направлении. Отделу магической безопасности не удается…

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smartsgh810 20 марта 2021, 14:53
А почему досих пор нету в кино?
20 марта 2021, 14:53 Ответить
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