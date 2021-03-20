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Гретель, агент сверхсекретного Отдела магической безопасности, верно служит государству, задерживая нелегальных черных магов и колдунов, которые вечно норовят то устроить в стране переполох, то нажиться на талантах волшебных существ. Однажды из ее королевства пропадает король. Государя похищают, воспользовавшись его любовью ко вкусной еде: прямо за столом макароны, тефтели и прочие блюда неожиданно оживают и уносят монарха в неизвестном направлении. Отделу магической безопасности не удается…