Наша рецензия

Адама МакКея справедливо можно назвать режиссером-аналитиком: во «Власти» он разбирался с феноменами обретения и потери политического влияния, в «Игре на понижение» – с ипотечным кризисом, а в «Наследниках» – с динамикой отношений в неприлично богатом семействе. С точки зрения сюжета в «Не смотрите наверх» постановщик себе не изменяет – теперь он берется говорить о тотальной дебилизации, в результате которой люди почти…