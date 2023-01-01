Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не смотрите наверх Не смотрите наверх
Киноафиша Фильмы Не смотрите наверх Не смотрите наверх, 2021: актеры и роли
Don't Look Up Не смотрите наверх 2021 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Не смотрите наверх, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Адам МакКей Адам МакКей Adam McKay
В ролях
Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе Timothee Chalamet Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Роб Морган Роб Морган Rob Morgan Джона Хилл Джона Хилл Jonah Hill Тайлер Перри Тайлер Перри Tyler Perry Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше