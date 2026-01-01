Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Не смотрите наверх 2021

Оскар 2022 Оскар 2022
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучшая песня
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
