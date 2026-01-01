Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Приключения в Палм-Бич
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Приключения в Палм-Бич

Приключения в Палм-Бич

The Palm Beach Story 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Том и Джерри Джефферс женаты уже несколько лет, но супружеская жизнь не складывается. Низкой зарплаты Тома не хватает на содержание их супружеского гнездышка, и молодым грозит выселение из квартиры. Джерри знакомится с богатым бизнесменом и финансистом Джоном Д. Хакенсакером III, который в будущем вроде бы должен занять их квартиру.

Новый знакомый дает ей 700 долларов для начала «новой жизни». Том не верит в просто благотворительность» миллионера, и, подозревая измену, устраивает скандал. Милые ссорятся «навсегда». Джерри, посчитав, что их супружеской жизни пришел конец, отправляется в Палм-Бич, где надеется оформить быстрый развод. Том, взвесив все за и против в сложившейся ситуации, намерен ей помешать…

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1942
Премьера онлайн 17 декабря 1942
Премьера в мире 28 августа 1942
Дата выхода
10 сентября 1948 Италия
3 декабря 1942 Мексика
27 ноября 1942 Португалия
1 января 1943 США
Производство Paramount Pictures
Другие названия
The Palm Beach Story, Atemlos nach Florida, Приключения в Палм-Бич, A Palm Beach történet, Aradığım Aşk, Aventure à Palm Beach, Avontuur te Palm Beach, Dårarnas paradis, Hullujen paratiisi, Los amantes de mi mujer, Los amores de mi mujer, Madame et ses flirts, Mulher de Verdade, Opowieść o Palm Beach, Pou vriskei lefta i gynaika mou?, Poveste din Palm Beach, Príbeh z Palm Beach, Ritrovarsi, Sippur Palm Beach, Um Marido Rico, Un marido rico, Πού βρίσκει λεφτά η γυναίκα μου;, Історія з Палм-Біч, 棕櫚灘奇緣, 結婚五年目
Режиссер
Престон Стёрджес
В ролях
Джоэл МакКри
Мэри Астор
Сиг Арно
Клодетт Кольбер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Wienie King Холодны руки времени, что неумолимо ползут, медленно, но без пощады разрушая то, что вчера было молодым. Только наши воспоминания сопротивляются этому распаду и с годами становятся только прекрасней. Хе! Трудно это сказать с искусственными зубами!
Кадры из фильма
