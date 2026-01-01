Том и Джерри Джефферс женаты уже несколько лет, но супружеская жизнь не складывается. Низкой зарплаты Тома не хватает на содержание их супружеского гнездышка, и молодым грозит выселение из квартиры. Джерри знакомится с богатым бизнесменом и финансистом Джоном Д. Хакенсакером III, который в будущем вроде бы должен занять их квартиру.

Новый знакомый дает ей 700 долларов для начала «новой жизни». Том не верит в просто благотворительность» миллионера, и, подозревая измену, устраивает скандал. Милые ссорятся «навсегда». Джерри, посчитав, что их супружеской жизни пришел конец, отправляется в Палм-Бич, где надеется оформить быстрый развод. Том, взвесив все за и против в сложившейся ситуации, намерен ей помешать…