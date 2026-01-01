Джон Ллойд Салливан, самый преуспевающий комедиограф Голливуда, собирается впервые снять серьёзный фильм. Он верит, что в мире сегодня столько страданий и горя, что людям не до смеха.

В поисках сюжета для свой новой картины «О, где же ты, брат!», Джон решает с одной монетой в кармане и в нищенском «рванье» проехать всю Америку, чтобы в полной мере осознать, что такое бедность и лишения.

В первом же кафе он обнаруживает, что лишился даже той единственной монеты, которая была при нем. На помощь приходит невероятно красивая блондинка в вечернем платье, с которой ему предстоит разделить все радости и невзгоды своего удивительного похода за правдой…