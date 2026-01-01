Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Запретный плод» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Странствия Салливана
7.9
Странствия Салливана

, 1941
Sullivan's Travels
США / драма, приключения, комедия / 18+
О фильме

Джон Ллойд Салливан, самый преуспевающий комедиограф Голливуда, собирается впервые снять серьёзный фильм. Он верит, что в мире сегодня столько страданий и горя, что людям не до смеха.

В поисках сюжета для свой новой картины «О, где же ты, брат!», Джон решает с одной монетой в кармане и в нищенском «рванье» проехать всю Америку, чтобы в полной мере осознать, что такое бедность и лишения.

В первом же кафе он обнаруживает, что лишился даже той единственной монеты, которая была при нем. На помощь приходит невероятно красивая блондинка в вечернем платье, с которой ему предстоит разделить все радости и невзгоды своего удивительного похода за правдой…

В ролях

Джоэл МакКри
Вероника Лэйк
Уильям Демарест
Франклин Пэнгборн
Портер Холл
Роберт Уорвик
Режиссер Престон Стёрджес
Сценарист Престон Стёрджес
Композитор Чарльз Брадшо, Лео Шукен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 30 ноября 1941
Дата выхода
30 ноября 1941 Великобритания
13 октября 1947 Италия
1 декабря 1941 США
Бюджет $689 665
Сборы в мире $10 390
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Sullivan's Travels, Sullivans Reisen, Les voyages de Sullivan, Nauru kahleitten talossa, Por meterse a redentor, A Quimera do Riso, Aşk Yıldızı, Calatoriile lui Sullivan, Contrastes Humanos, De lotgevallen van Sullivan, I dimenticati, Les mésaventures de Sullivan, Los viajes de Sullivan, Med 10 cent i lomma, Med 10 cent på lommen, Med tio cents på fickan, Nauru kahleitten takana, Podróże Sullivana, Salivano kelionės, Sullivan utazásai, Sullivani reisid, Sullivanova potovanja, Sullivanova putovanja, Sullivanove cesty, Τα ταξίδια του Σάλλιβαν, Мандрівки Саллівана, Пътуванията на Съливан, Странствия Салливана, サリヴァンの旅, 蘇利文遊記

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[последние слова]
John L. Sullivan Многое можно сказать о том, чтобы заставлять людей смеяться. Знаешь, для некоторых это — всё, что у них есть? Это немного, но лучше, чем ничего в этом кривом караване.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше