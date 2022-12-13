С огоньком, 1941

Группа учёных в особняке, предоставленном им меценатами, который год трудится над созданием новой энциклопедии. Они уже дошли до буквы «с», и тут профессор филологии Поттс с ужасом выясняет, что его статья о сленге безнадёжно устарела! Учёный отправляется в народ, чтобы постичь азы современного языка улиц, знакомится в ночном клубе со сногсшибательной певицей «Пупсиком» О`Шей и приглашает её принять участие в научных диспутах. А между тем полиция сбилась с ног, разыскивая красавицу, ведь она может рассказать немало интересного о делах своего любовника, знаменитого гангстера Джо Лилака…

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