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Постер фильма С огоньком
7.7
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7.7

С огоньком

, 1941
Ball of Fire
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма С огоньком
7.7

О фильме

Группа учёных в особняке, предоставленном им меценатами, который год трудится над созданием новой энциклопедии. Они уже дошли до буквы «с», и тут профессор филологии Поттс с ужасом выясняет, что его статья о сленге безнадёжно устарела! Учёный отправляется в народ, чтобы постичь азы современного языка улиц, знакомится в ночном клубе со сногсшибательной певицей «Пупсиком» О`Шей и приглашает её принять участие в научных диспутах. А между тем полиция сбилась с ног, разыскивая красавицу, ведь она может рассказать немало интересного о делах своего любовника, знаменитого гангстера Джо Лилака…

В ролях

Гэри Купер
Гэри Купер
Prof. Bertram Potts
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Сугарпас О’Ши
Оскар Хомолка
Prof. Gurkakoff
Генри Треверс
Prof. Jerome
С.З. Сакалл
Prof. Magenbruch
Талли Маршалл
Профессор Робинсон
Леонид Кински
Prof. Quintana
Ричард Хейдн
Профессор Оддли
Обри Мэйтер
Профессор Пигрэм
Аллен Дженкинс
Garbage Man
Режиссер Ховард Хоукс
Сценарист Чарльз Брэкетт, Билли Уайлдер, Сэмюэл Голдвин, Томас Монро
Композитор Альфред Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1941
Премьера в мире 1 января 1942
Дата выхода
29 апреля 1942 Аргентина
17 мая 1942 Великобритания
27 марта 1948 Италия
1 апреля 1942 Мексика
3 мая 1942 Португалия
9 января 1942 США NR
21 июля 1948 Франция U
Сборы в мире $946
Производство Samuel Goldwyn Productions
Другие названия
Ball of Fire, Bola de fuego, Bola de Fogo, Boule de feu, Jag stannar över natten, Wirbelwind der Liebe, Acht professoren en een meisje, Bola de foc, Colpo di fulmine, Die merkwürdige Zähmung der Gangsterbraut Sugarpuss, Jään tänne yöksi, Jeg blir natten over, Mingea de foc, O kathigitis kai i gymni horeftria, Ognista kula, Professoren og korpigen, Szőke szélvész, The Professor and the Burlesque Queen, Vatrena kugla, Vuurbol, Yam -yam, Вогняна куля, С огоньком, 教授と美女, 教授與歌舞皇后, Ο Καθηγητής και η Γυμνή Χορεύτρια

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 декабря 2022

Цитаты

Professor Bertram Potts Что ты собираешься делать?
Sugarpuss O'Shea Я тебе покажу, что такое «юм-юм». Вот — юм.
[целует его]
Sugarpuss O'Shea Вот другой юм.
[целует его снова]
Sugarpuss O'Shea А вот и юм-юм.
[дает долгий поцелуй, который отбрасывает его назад на стул]

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