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С огоньком С огоньком
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Ball of Fire

С огоньком, 1941

1941 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
Группа учёных в особняке, предоставленном им меценатами, который год трудится над созданием новой энциклопедии. Они уже дошли до буквы «с», и тут профессор филологии Поттс с ужасом выясняет, что его статья о сленге безнадёжно устарела! Учёный отправляется в народ, чтобы постичь азы современного языка улиц, знакомится в ночном клубе со сногсшибательной певицей «Пупсиком» О`Шей и приглашает её принять участие в научных диспутах. А между тем полиция сбилась с ног, разыскивая красавицу, ведь она может рассказать немало интересного о делах своего любовника, знаменитого гангстера Джо Лилака…
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1941
Режиссер
Ховард Хоукс
Ховард Хоукс
В ролях
Гэри Купер
Гэри Купер
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Оскар Хомолка
Генри Треверс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С огоньком 3 постера
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Мир Искусства
15:15 от 300 ₽
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«С огоньком» в кинотеатрах

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