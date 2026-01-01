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Постер фильма Познакомьтесь с Джоном Доу
7.6
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7.6

Познакомьтесь с Джоном Доу

, 1940
Meet John Doe
США / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Познакомьтесь с Джоном Доу
7.6

О фильме

Хваткая журналистка узнает о своем увольнении и печатает в газете поддельное письмо некоего Джона Доу, разгневанного мужчины, критикующего общественные пороки и грозящегося в знак протеста совершить самоубийство. Письмо получает резонанс, репортершу берут обратно, а для пущей достоверности нанимают безработного экс-бейсболиста на роль Джона Доу…

В ролях

Гэри Купер
Гэри Купер
'Long John' Willoughby
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Ann Mitchell
Эдвард Арнольд
D.B. Norton
Уолтер Бреннан
The 'Colonel'
Спринг Байинтон
Mrs. Mitchell
Джеймс Глисон
Henry Connell
Джин Локхарт
Джин Локхарт
Mayor Lovett
Rod La Rocque
Ted Sheldon
Ирвинг Бэйкон
Бини
Реджис Туми
Bert Hansen
Режиссер Фрэнк Капра
Сценарист Ричард Коннелл, Роберт Преснелл ст., Роберт Рискин
Композитор Dimitri Tiomkin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1940
Премьера в мире 12 марта 1941
Дата выхода
14 мая 1942 Бразилия 14
12 января 1942 Великобритания
11 июля 1947 Германия
14 марта 1941 Канада PG
14 марта 1941 Мексика B
24 августа 1951 СССР
3 мая 1941 США
Производство Frank Capra Productions
Другие названия
Meet John Doe, ...Y la cabalgata pasa, El mandamiento supremo, Hier ist John Doe, Познакомьтесь с Джоном Доу, ¿Conocen a John Doe?, Adorável Vagabundo, Arriva John Doe!, Az utca embere, Bemutatom John Doe-t, Cihan Hakimi, Frank Capra's 'Meet John Doe', He uskoivat elämään, I dominatori della metropoli, Incontrando John Doe, Întâlnire cu John Doe, John Doe, de man die het meende, John Doe, Dynamite, John Doe, l'homme de la rue, John Doe, man uit de straat, Juan Nadie, Kohting John Doega, L'home del carrer, L'homme de la rue, Meu Adorável Vagabundo, O laos prostazei, Obywatel John Doe, Oto John Doe, Spoznajte Johna Doeja, Sutikti Džoną Dou, The Life and Death of John Doe, The Life of John Doe, Um João Ninguém, Upoznajte Johna Doea, Vi behøver hinanden, Vi behöver varann, Vi trenger hverandre, Vi-l prezint pe John Doe, Wer ist John Doe?, Ο λαός προστάζει, Запознайте се с Джон Доу, Познайомтеся із Джоном Доу, 群衆

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Beany Кто такой спартанский илот?
The Colonel Ты когда-нибудь был на мели, парень?
Beany Да, часто.
The Colonel Ладно. Идёшь себе, ни гроша в кармане, свободен как ветер, никто не трогает. Мимо проходят сотни людей из всех профессий: обувщики, шляпники, автослесари, радиоэлектрики — все хорошие, милые люди, и они тебя не трогают, верно? Потом у тебя появляется немного денег — и что происходит? Все эти хорошие, милые люди превращаются в илотов, в мерзавцев. Они начинают подкрадываться к тебе, пытаются что-то впарить: у них длинные когти, и они тебя душат, а ты ёрзаешь, уворачиваешься, кричишь, пытаешься оттолкнуть, но уже поздно. Они тебя поймали. Вдруг у тебя появляются вещи, например машина, и теперь вся твоя жизнь завалена кучей забот: лицензии, номера, бензин, масло, налоги, страховка, документы, письма, счета, проколы, вмятины, штрафы, гаишники, суды, адвокаты, штрафы и... миллион одна другая хрень. Что происходит? Ты уже не свободный и счастливый парень, каким был раньше. Тебе нужны деньги, чтобы платить за всё это, поэтому ты начинаешь гнаться за тем, что есть у других. Вот ты и сам илот.

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