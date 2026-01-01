Beany
Кто такой спартанский илот?
The Colonel
Ты когда-нибудь был на мели, парень?
Beany
Да, часто.
The Colonel
Ладно. Идёшь себе, ни гроша в кармане, свободен как ветер, никто не трогает. Мимо проходят сотни людей из всех профессий: обувщики, шляпники, автослесари, радиоэлектрики — все хорошие, милые люди, и они тебя не трогают, верно? Потом у тебя появляется немного денег — и что происходит? Все эти хорошие, милые люди превращаются в илотов, в мерзавцев. Они начинают подкрадываться к тебе, пытаются что-то впарить: у них длинные когти, и они тебя душат, а ты ёрзаешь, уворачиваешься, кричишь, пытаешься оттолкнуть, но уже поздно. Они тебя поймали. Вдруг у тебя появляются вещи, например машина, и теперь вся твоя жизнь завалена кучей забот: лицензии, номера, бензин, масло, налоги, страховка, документы, письма, счета, проколы, вмятины, штрафы, гаишники, суды, адвокаты, штрафы и... миллион одна другая хрень. Что происходит? Ты уже не свободный и счастливый парень, каким был раньше. Тебе нужны деньги, чтобы платить за всё это, поэтому ты начинаешь гнаться за тем, что есть у других. Вот ты и сам илот.