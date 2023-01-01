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Золотая мина
Золотая мина, 1978: актеры и роли
Золотая мина
1978 / СССР
7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Золотая мина, 1978: актеры и роли
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Режиссер
Евгений Татарский
Evgeny Markovich Tatarsky
В ролях
Михаил Глузский
Евгений Киндинов
Yevgeny Kindinov
Олег Даль
Oleg Dahl
Лариса Удовиченко
Игорь Ефимов
Igor Yefimov
Любовь Полищук
Lyubov Polishchuk
Игорь Янковский
Igor Yankovsky
Жанна Прохоренко
Олег Ефремов
Oleg Yefremov
Игорь Дмитриев
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