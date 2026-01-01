Сначала смотришь ради развязки, а потом — ради смысла: 5 крутейших мини-сериалов, которые раскрываются только со второго просмотра

Пойман за руку, как дешевка: Тарантино уличил в плагиате самого Стивена Кинга – заработал миллионы на идее коллеги

Почему Шарапову в «Астории» 100 рублей хватило только на кофе — ведь это почти четверть зарплаты

Как «Чужой», но снято в СССР: 5 отечественных фильмов, повлиявших на жанр sci-fi — есть даже мультик с рейтингом 8.2

Шпион Волан-де-Морта все это время был рядом с Гарри — и доказательств тому вагон и маленькая тележка: приносил одни лишь беды

Этот сериал про маньяка в глубинке – «любителям детективов самое то!»: младший брат «Хрустального», но со своей изюминкой

Правда и ложь гребут в два весла: «Первый на Олимпе» – почти идеальный спортивный блокбастер, но в реальной истории Тюкалова все было иначе

Этот тест объединит поколения: угадайте 5 фильмов СССР, превращенных в аниме – советуем проходить всей семьей

На свежий ремейк «Буратино» толпами идут в кино: а вот версии из 90-х с Долиной ставят 2.4 – вдогонку зовут «самым позорным, что было снято»

Иностранцы посмотрели новогодний мульт СССР с оценкой 8.2 – многое не поняли, но в один голос твердят: «Как же круто!»