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Вторая жизнь Фёдора Строгова Вторая жизнь Фёдора Строгова
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Вторая жизнь Фёдора Строгова

Вторая жизнь Фёдора Строгова, 2009

2009 / Россия
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О фильме

Узнав об уходе любимой жены к другому мужчине, осужденный Федор Строгов решается на побег из колонии, чтобы с глазу на глаз выяснить с ней отношения. Долгое скитание по таежным лесам едва не приводит его к смерти. К счастью, раненого и изможденного Федора случайно находят обитатели глухой лесной заимки, которые делают все возможное, чтобы поставить незнакомца на ноги. Особую заботу о нем проявляет девушка Полина, которая работает здесь егерем. Она симпатизирует Федору, хотя на ее руку и сердце давно претендует местный участковый Михаил. Никто пока не знает, что они имеют дело с беглым зеком. Вскоре между Полиной и Строговым вспыхивает бурная любовь. Между тем Михаил по служебным каналам получает фото беглого заключенного и узнает на нем Федора. Он едет его арестовывать, но натыкается на банду рецидивистов, которые напали на заимку. Судьба складывается таким образом, что зек и мент становятся союзниками в смертельной схватке с бандитами, из которой они выходят победителями. По долгу службы Михаил обязан задержать Федора и отдать его в руки правосудия. Но ради Полины он решает поступить по-другому. Строгову оформляют документы на имя одинокого отшельника, которого мертвым нашли в тайге. Так Федор становится Николаем, и начинается его вторая жизнь, наполненная светом и теплом Полины.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Возраст 16+
Режиссер
Армен Назикян
В ролях
Александр Пашков
Александр Пашков
Марина Денисова
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Дмитрий Пустильник
Дмитрий Пустильник
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вторая жизнь Фёдора Строгова 1 постер
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Вторая жизнь Фёдора Строгова
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