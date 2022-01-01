Вторая жизнь Фёдора Строгова, 2009

Узнав об уходе любимой жены к другому мужчине, осужденный Федор Строгов решается на побег из колонии, чтобы с глазу на глаз выяснить с ней отношения. Долгое скитание по таежным лесам едва не приводит его к смерти. К счастью, раненого и изможденного Федора случайно находят обитатели глухой лесной заимки, которые делают все возможное, чтобы поставить незнакомца на ноги. Особую заботу о нем проявляет девушка Полина, которая работает здесь егерем. Она симпатизирует Федору, хотя на ее руку и сердце давно претендует местный участковый Михаил. Никто пока не знает, что они имеют дело с беглым зеком. Вскоре между Полиной и Строговым вспыхивает бурная любовь. Между тем Михаил по служебным каналам получает фото беглого заключенного и узнает на нем Федора. Он едет его арестовывать, но натыкается на банду рецидивистов, которые напали на заимку. Судьба складывается таким образом, что зек и мент становятся союзниками в смертельной схватке с бандитами, из которой они выходят победителями. По долгу службы Михаил обязан задержать Федора и отдать его в руки правосудия. Но ради Полины он решает поступить по-другому. Строгову оформляют документы на имя одинокого отшельника, которого мертвым нашли в тайге. Так Федор становится Николаем, и начинается его вторая жизнь, наполненная светом и теплом Полины.