Волшебное Рождество у Микки, 2001

Присоединяйтесь к компании Микки и других суперзвезд Диснеевской анимации. Впервые все вместе Вы сможете отпраздновать самый любимый из всех праздников и спеть особенную песню «Самое Лучшее Рождество», без которой немыслимо это волшебное событие. Когда из-за снежной бури все вынуждены остаться дома, Микки и гости с Мышиного Дома, включая Пуха, Поросенка, Бэлль, Белоснежку, Ариэль и многих других старых и новых друзей, изо всех сил пытаются с помощью печенья и горячего шоколада развеселить Дональда и исправить его испорченное рождественское настроение. Веселье начинается, когда Минни предлагает посмотреть любимые праздничные фильмы, и все предаются приятным воспоминаниям, которые волшебным образом создают рождественскую атмосферу вокруг — даже сварливый Дональд начинает веселиться и, в конце концов, становится настоящей звездой вечера. Все вместе друзья поют главную песню праздника «Самое Лучшее Рождество», и каждый готов поделиться этим волшебным моментом с Вами!

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