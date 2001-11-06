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Волшебное Рождество у Микки
Киноафиша Фильмы Волшебное Рождество у Микки
Mickey's Magical Christmas: Snowed In At The House Of Mouse

Волшебное Рождество у Микки, 2001

2001 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Присоединяйтесь к компании Микки и других суперзвезд Диснеевской анимации. Впервые все вместе Вы сможете отпраздновать самый любимый из всех праздников и спеть особенную песню «Самое Лучшее Рождество», без которой немыслимо это волшебное событие. Когда из-за снежной бури все вынуждены остаться дома, Микки и гости с Мышиного Дома, включая Пуха, Поросенка, Бэлль, Белоснежку, Ариэль и многих других старых и новых друзей, изо всех сил пытаются с помощью печенья и горячего шоколада развеселить Дональда и исправить его испорченное рождественское настроение. Веселье начинается, когда Минни предлагает посмотреть любимые праздничные фильмы, и все предаются приятным воспоминаниям, которые волшебным образом создают рождественскую атмосферу вокруг — даже сварливый Дональд начинает веселиться и, в конце концов, становится настоящей звездой вечера. Все вместе друзья поют главную песню праздника «Самое Лучшее Рождество», и каждый готов поделиться этим волшебным моментом с Вами!
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 6 ноября 2001
Режиссер
Тони Крэйг
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Волшебное Рождество у Микки 2 постера
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