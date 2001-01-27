Каникулы: Прочь из школы, 2001

Учебный год был долгим и трудным, и теперь Ти Джей Детвейлер собирается наверстать упущенное — он готов целыми сутками играть со своими друзьями. Однако его планы рушатся. Выясняется, что все его приятели разъехались по летним лагерям отдыха, оставив его в одиночестве проводить лето. Но скука мгновенно улетучивается, когда, проезжая на велосипеде мимо опустевшего школьного двора, Ти Джей видит яркий зеленый свет. Свет исходит от главного здания школы и Ти Джей убежден, что там происходит нечто сверхъестественное…