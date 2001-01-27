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Каникулы: Прочь из школы Каникулы: Прочь из школы
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Recess: School's Out

Каникулы: Прочь из школы, 2001

2001 / США / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Учебный год был долгим и трудным, и теперь Ти Джей Детвейлер собирается наверстать упущенное — он готов целыми сутками играть со своими друзьями. Однако его планы рушатся. Выясняется, что все его приятели разъехались по летним лагерям отдыха, оставив его в одиночестве проводить лето. Но скука мгновенно улетучивается, когда, проезжая на велосипеде мимо опустевшего школьного двора, Ти Джей видит яркий зеленый свет. Свет исходит от главного здания школы и Ти Джей убежден, что там происходит нечто сверхъестественное…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 27 января 2001
Возраст 18+
MPAA G
Бюджет $23 000 000
Режиссер
Чак Шитз
В ролях
Эндрю Лоуренс
Rickey D'Shon Collins
Эшли Джонсон
Эшли Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Каникулы: Прочь из школы 3 постера
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