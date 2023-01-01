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Новые приключения Стича Новые приключения Стича
Киноафиша Фильмы Новые приключения Стича Новые приключения Стича, 2003: актеры и роли
Stitch! The Movie Новые приключения Стича 2003 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Новые приключения Стича, 2003: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тони Крэйг Tony Craig Робертс Ганнавей
В ролях
Дэйви Чейз Daveigh Chase Крис Сандерс Крис Сандерс Chris Sanders Тиа Каррере Тиа Каррере Tia Carrere Дэвид Огден Стайерз David Ogden Stiers
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