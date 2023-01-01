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Новые приключения Стича
Новые приключения Стича, 2003: актеры и роли
Stitch! The Movie
Новые приключения Стича
2003 / США
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Новые приключения Стича, 2003: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тони Крэйг
Tony Craig
Робертс Ганнавей
В ролях
Дэйви Чейз
Daveigh Chase
Крис Сандерс
Chris Sanders
Тиа Каррере
Tia Carrere
Дэвид Огден Стайерз
David Ogden Stiers
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