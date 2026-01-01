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Кэрол Уэйерс
Carole Weyers
Киноафиша
Персоны
Кэрол Уэйерс
Кэрол Уэйерс
Carole Weyers
Дата рождения
30 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Фантастический герой
,
Драматический актёр
Биография Кэрол Уэйерс
Родилась 30 ноября 1984 года. Брюссель, Бельгия.
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Популярные фильмы
7.3
Созвездие
(2024)
6.7
Голос любви
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Комната желаний
(2019)
Фильмография Кэрол Уэйерс
7.3
Созвездие
драма
2024, США
5.9
В эфире
On the Line
триллер
2022, США
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4.9
Нейросеть
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ужасы
2022, Бельгия / Франция
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Умница
комедия, криминал, детектив
2021, Франция
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Агент Апокалипсиса
Agent Revelation
боевик, фантастика, триллер
2021, США
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6.7
Голос любви
Aline
драма
2020, Канада / Франция
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Рецензия
6.2
Комната желаний
The Room
фантастика
2019, Франция / Люксембург / Бельгия
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Рецензия
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