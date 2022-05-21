Спустя три месяца после того, как Миа пережила теракт в парижском ресторане, она все еще травмирована и не может вспомнить события той ночи. Чтобы вернуться к нормальной жизни, Миа должна разобраться в произошедшем.
|14 сентября 2022
|Бельгия
|12
|4 августа 2023
|Великобритания
|15
|16 марта 2023
|Греция
|11 ноября 2022
|Испания
|28 апреля 2023
|Норвегия
|15
|15 декабря 2022
|Португалия
|5 мая 2023
|Финляндия
|12
|7 сентября 2022
|Франция
|TP
|7 сентября 2022
|Швейцария
|12
Если выйдет в прокат, буду пересматривать. Хотя такие фильмы ыюв кинотеатре смотреть сложно