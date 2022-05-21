Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Воспоминания о Париже
7.0
Киноафиша Фильмы Воспоминания о Париже
7.0

Воспоминания о Париже

, 2022
Revoir Paris
Франция / драма / 18+
Постер фильма Воспоминания о Париже
7.0

О фильме

Спустя три месяца после того, как Миа пережила теракт в парижском ресторане, она все еще травмирована и не может вспомнить события той ночи. Чтобы вернуться к нормальной жизни, Миа должна разобраться в произошедшем.

В ролях

Виржини Эфира
Виржини Эфира
Mia
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Thomas
Грегуар Колен
Грегуар Колен
Vincent
Майя Санса
Майя Санса
Sara
Amadou Mbow
Assane
Настя Голубева Каракс
Félicia
Анне-Лизе Хаймбургер
Camille
София Лезафр
Nour
Clarisse Makundul
Essé
Закария Гуран
Médecin cicatrice
Режиссер Алис Винокур
Сценарист Жан-Стефан Брон, Алис Винокур, Марсия Романо
Композитор Анна фон Хаусвольф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 марта 2023
Премьера в мире 21 мая 2022
Дата выхода
14 сентября 2022 Бельгия 12
4 августа 2023 Великобритания 15
16 марта 2023 Греция
11 ноября 2022 Испания
28 апреля 2023 Норвегия 15
15 декабря 2022 Португалия
5 мая 2023 Финляндия 12
7 сентября 2022 Франция TP
7 сентября 2022 Швейцария 12
Сборы в мире $3 673 899
Производство Dharamsala, Darius Films, Pathé
Другие названия
Revoir Paris, Paris Memories, Memorias de París, Recuerdos de París, Memórias de Paris, Gensyn med Paris, Minnas Paris, Minner om Paris, Muistan sinut, Pariisi, Pamiętać Paryż, Paris Hatıraları, Párizsi emlékek, Riabbracciare Parigi, To See Paris Again, Παρίσι ξανά, Воспоминания о Париже, 巴黎记忆

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 10 апреля 2024

Отзывы о фильме

Ирина Рогова 9 апреля 2024, 01:22
Фильм о воспоминаниях. Тяжелых. Героиня после теракта находит в себе мужество все вспомнить.
Если выйдет в прокат, буду пересматривать. Хотя такие фильмы ыюв кинотеатре смотреть сложно
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Воспоминания о Париже

Жрицы любви
Жрицы любви драма
2020, Бельгия / Франция
6.0
Голос любви
Голос любви драма
2020, Канада / Франция
6.0
Лапочка
Лапочка драма
2019, Франция
7.0
Ночной конвой
Ночной конвой триллер, драма
2019, Франция
5.0
Главный
Главный драма, исторический
2015, Россия
4.0
2 осени, 3 зимы
2 осени, 3 зимы комедия
2013, Франция
6.0
Волны
Волны драма
2011, Испания
6.0
Презумпция виновности
Презумпция виновности драма
2011, Бельгия
7.0
Я ее любил. Я его любила
Я ее любил. Я его любила драма, мелодрама
2009, Франция / Италия / Бельгия
4.0
Боевой пес
Боевой пес комедия, драма
2009, Норвегия
6.0
Джек и Джилл: любовь на чемоданах
Джек и Джилл: любовь на чемоданах мелодрама, комедия
2009, Канада / Франция
6.0
Реальная любовь 2
Реальная любовь 2 мюзикл, мелодрама, комедия
2008, Франция
5.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
Массивная душевая кабина выглядит как "колхозный привет из прошлого": 3 стильные замены, которые проще в уборке
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше