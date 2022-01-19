«Голос любви»: Рецензия Киноафиши

Юная Алин — девочка, живущая в многодетной семье любящих родителей. Правда, когда-то они чуть было не поругались из-за того, что муж (Рок ЛаФортьен) был сторонником бездетного брака. Кажется, рожденные в этой семье 14 детей появились на свет не благодаря, а вопреки. Алин, к слову, была самой младшей из них.

С ранних лет девочка проявляла недюжинный талант к пению. Алин пела при любом удобном случае, от семейных посиделок в пятницу вечером до банных процедур в душе. Не заметить талант было невозможно, поэтому, недолго думая, родители предложили девочке записать одну из песен на кассету и отправить ее нескольким музыкальным продюсерам.

Заветная запись оказывается в руках у Ги-Клода Камара (прототип - Рене Анжелил), менеджера большой и известной студии. Тот быстро распознает уникальный голос и берется развивать личный бренд молодой леди, подыскивая для нее новые песни, записывая альбомы (многие из них быстро становятся золотыми) и собирая многотысячные концерты. Для франкоязычной, а позднее и англоязычной аудитории появляется новая звезда музыкальной индустрии.

Голос любви

Премьера «Голоса любви» состоялась на Каннском кинофестивале во Франции, фильм демонстрировали вне основного конкурса. По рассказам очевидцев, на показе картины были неслыханные очереди, многие желающие не смогли посмотреть кино на большом экране. Это и не удивительно, ведь по прошествии лет Селин Дион — история ее жизни послужила источником вдохновения этой ленты — остается любимым исполнителем для многих поколений слушателей из франкоязычного мира.

Создавая фильм по мотивам жизни реального человека (более того, ныне живущего), Валери Лемерсье наступает на те же грабли, что и ее предшественники. «Голос любви» пролетает по франкоязычной вики-статье о Селин Дион, не удосуживаясь раскрыть ни одну из ипостасей ее творческого развития. Мы будто «читаем» это кино, отталкиваясь от газетных заголовков и названий телепередач с участием главной героини Алин.

Кстати, по одной из версий имя главной героини (Алин вместо Селин) изменили из-за недовольства семьи канадской певицы процессом создания фильма в принципе. Обычная участь игровых байопиков: такая же судьба постигла создателей картин «Дэвид Боуи. Человек со звезды», «Рокетмен» и «Дом Gucci», если вспомнить наиболее свежие примеры. Для Валери Лемерсье — режиссера, комика и актрисы, исполнившей в ленте главную роль — это уже шестая полнометражная работа.

Голос любви

На фоне предыдущих лент французского автора «Голос любви» выделяется, прежде всего, технологической составляющей. Дело в том, что образ Алин Дион в каждом возрасте, начиная с подросткового, сыграла сама Валери Лемерсье. Просто чтобы вы осознали: 55-летняя (на момент съемок) актриса изобразила на экране 12-летнего подростка, 20-летнюю девушку и, позднее, 40-летнюю зрелую певицу. Кажется, чудеса цифрового омоложения, которые применял Мартин Скорсезе в «Ирландце» для Netflix, после таких новшеств отправились покурить.

Не сказать, что юная Алин в исполнении Лемерсье смотрится органично. Возможно, поэтому прототип главной героини – певица Селин Дион – никак публично не прокомментировала свое отношение к фильму (все заявления в прессе приходили от ее сына). Более того, скорость протекающих в жизни девушки событий вкупе с резким монтажом, обрубающим все «лишнее», не дают актрисе толком раскрыть персонажа. Ни показать масштаб личности и влияния, ни представить на зрительский суд не звезду эстрады, а обычного человека «Голосу любви» не удается.

Единственное, на чем Лемерсье делает явный акцент, — это отношения Алин и Ги-Клода. Известно, что довольно быстро после начала сотрудничества между певицей и ее менеджером вспыхнули чувства. Но публичность мешала этим отношениям как изнутри, так и снаружи. Семья Алин выступала за сохранение дистанции между Ги-Клодом и их «маленькой девочкой» (разница между Селин Дион и ее менеджером и впоследствии мужем составляла 26 лет). Да и канадское общество в 80-е годы прошлого века вряд ли бы одобрило такой сомнительный союз. Потому именно любви посвящены ранние песни Алин; любви, которую она была вынуждена демонстрировать в творчестве перед камерами многочисленных телешоу.

Конечно, Лемерсье сильно не хватает актерского диапазона, чтобы в полной мере предстать экранной версией Селин Дион. И дело не только в том, что специалистам по компьютерной графике пришлось изрядно поработать над внешностью актрисы. Даже знаменитые песни Дион в кадре поет не Валери — для этого к работе над проектом привлекли молодую французскую певицу Викторию Сио. История от начала и до конца веет поверхностным подходом и торжеством эмоций над здравым смыслом. «Голос любви» слишком старается быть яблоком, что упало недалеко от яблони. Фильм, который надеется угодить всем и каждому, на деле превращается в сухой, безжизненный пересказ событий. Кажется, что Валери Лемерсье на каком-то этапе стало неинтересно работать над картиной — настолько повествование выглядит пресным, а актеры смотрятся безликой копией собственных прототипов.