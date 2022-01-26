Наша рецензия

Юная Алин — девочка, живущая в многодетной семье любящих родителей. Правда, когда-то они чуть было не поругались из-за того, что муж (Рок ЛаФортьен) был сторонником бездетного брака. Кажется, рожденные в этой семье 14 детей появились на свет не благодаря, а вопреки. Алин, к слову, была самой младшей из них. С ранних лет девочка проявляла недюжинный талант к пению. Алин пела при любом удобном случае, от семейных посиделок в пятницу вечером до банных процедур в душе. Не заметить…