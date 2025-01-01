«Дюна» Вильнева хороша еще и потому, что связана с «Властелином колец»: поклонники и не догадались бы

Всего одна сцена из «Властелина колец» подтверждает, что Леголас был лучшим бойцом: Арагорн по сравнению с ним просто слабак

Этот мультфильм Миядзаки осудили в Японии — даже преданные фанаты не поняли: сейчас проект считают легендарным

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures

Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз

Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался

Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии

Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов