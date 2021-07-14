«Двойное счастье»: Рецензия Киноафиши

Сара (Паола Кортеллези) и Никола (Валерио Мастандреа) счастливы вместе, у них подрастает смышленая не по годам дочь, а будущее кажется безоблачным. На горизонте вечная любовь и проведенная вместе старость. Но вместо «жили долго и счастливо» в один момент начинаются сплошные сложности. Прежними не остаться, если быт заел, а рождение второго ребенка только обостряет неразрешенные конфликты. Кризис отношений что Сара, что Никола преодолевать не спешат и все чаще скандалят. Кто-нибудь готов остаться с детьми хоть на несколько часов? Дедушка оглоушит семью новостями о собственном будущем отцовстве. Бабушка и без того устает присматривать за старшей, куда уж еще и второго ребенка? Младенец без перерыва кричит. Без сна и отдыха — родители на пределе. Сестренка маленького брата не принимает, ревнуя и расстраиваясь, что больше не может ночевать в родительской постели. Никола уже ничему не удивляется, лишь бы очередной день поскорее закончился. Сара жаждет вернуться на работу из декрета. Люди опытные, но во второй раз все как в первый. Как выдержать трудности, если целыми днями мечтаешь поскорее уйти из дома? Инструкция по применению для самых сомневающихся.

Двойное счастье

Авторы «Двойного счастья» (в оригинале куда более лаконичное и обобщающее — «Дети») с большой фантазией исследуют тему рождения второго ребенка. Сара и Никола — одни из многих, не только в Италии, но и по всему миру. Модель отношений понятная на любом языке. В экспозиции их чету представляют зрителю в череде многочисленных пар. Типажи самые разные: мнительные, ЗОЖники, скучающие миллионеры, разведенные, многодетные, молодые. Все по-разному воспитывают детей, относятся к жизни и задумываются о будущем. Наши герои — «как все», средний класс. Режиссер Джузеппе Бонито не стремится к реалистичной репрезентации повседневных обстоятельств, его интонация полна нескрываемой иронии по отношению к собственным персонажам, их проблемам и сложностям в разных ситуациях. Обходится без морализаторства, с должной долей сентиментализма. Магистральной идеей оказывается очевидное, но бесспорное — «прими собственных близких, ведь быть с ними — большое счастье». Условность в кадре на уровне абсурдистской комедии: чуть что, Сара или Никола норовят выпрыгнуть из окна, лишь бы поскорее избавиться от собственных проблем и споров. Бонито склонен к визуальному юмору, его шутки в большей степени построены на жесте, гримасе, реакции, но не на слове.

Двойное счастье

Мастандреа — артист широкого драматического диапазона. Кортеллези привычна комедия. Несколько лет назад она, к примеру, воплотила образ рождественской итальянской ведьмы Бефаны в одноименном фильме. Они существуют в кадре по-разному: Кортеллези играет упадок сил в манере гротеска, Мастандреа не выходит из образа мужчины в кризисе среднего возраста, даже в самых нелепых и неловких обстоятельствах. Несется ли он по улице как можно дальше от плача ребенка или названивает друзьям на предмет скорой встречи, лишь бы не оставаться наедине с младенцем. Эта разница вносит должное напряжение и внешний разлад отношений в историю Сары и Никола. «Двойное счастье» построено преимущественно на обыгрыше бытовых анекдотов, но это нисколько не умаляет художественных достоинств фильма. Плач ребенка здесь заменен восьмой сонатой Бетховена. Значительные для первых месяцев жизни ребенка моменты, вроде выбора няни, обыгрываются воспроизведением многочисленных вариантов собеседований, в которых, как назло, всегда выбирают наиболее неуместный вариант. Из подобных гэгов фильм и состоит, парадоксальным образом не теряя в стройности рассказанной истории.