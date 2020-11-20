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Осторожно, Кенгуру! Осторожно, Кенгуру!
Киноафиша Фильмы Осторожно, Кенгуру! Отзывы о фильме «Осторожно, Кенгуру!»
Die Känguru-Chroniken Осторожно, Кенгуру! 2020 / Германия
5.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Осторожно, Кенгуру!»

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Наша рецензия

Берлинский музыкант Марк-Уве (Димитрий Шаад) валялся на диване в халате и пытался справиться с мучительной мигренью. Работы нет, цели в жизни нет – тут и с ума сойти недолго. Неожиданно раздался звонок в дверь, и на пороге возник Кенгуру. Живой, реальный, говорящий. Он представился новым соседом и попросил у Марка-Уве парочку яиц для омлета. Также ему понадобились соль, молоко, мука, венчик и сковородка. В итоге наглое животное просто переселилось в квартиру героя и стало его верным…

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Безумный Лис 20 ноября 2020, 23:15
Самый великолепный фильм. Я давно не встречала комедию, которую можно посмотреть в кругу семьи и друзей. Это захватывающая история двух друзей: кенгуру, который не является плодом курицы, и художника. Они сталкиваются с трудностями на своем пути. Нам встречаются люди с интересным прошлым и настоящим, как по мне, это даже какая-то историческая комедия. Сначала вам может показаться, что в начале фильм довольно абсурдный и непонятный, но если вы загляните глубже в сюжет, то поймете сколько же смысла хотел вложить автор в это произведение искусства. Я советую данный фильм, так как не каждый автор может похвастаться подобным сюжетом, который заинтересует любого с первой секунды. Он вдохновляет на множество идей, которые хотелось бы реализовать в будущем.
Всем советую.
10 из 10
20 ноября 2020, 23:15 Ответить
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