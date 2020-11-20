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Берлинский музыкант Марк-Уве (Димитрий Шаад) валялся на диване в халате и пытался справиться с мучительной мигренью. Работы нет, цели в жизни нет – тут и с ума сойти недолго. Неожиданно раздался звонок в дверь, и на пороге возник Кенгуру. Живой, реальный, говорящий. Он представился новым соседом и попросил у Марка-Уве парочку яиц для омлета. Также ему понадобились соль, молоко, мука, венчик и сковородка. В итоге наглое животное просто переселилось в квартиру героя и стало его верным…